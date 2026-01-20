國際中心／巫旻璇報導

日本熊本縣阿蘇火山今（20日）上午傳出觀光直升機失聯事故。該機搭載1名日籍飛行員與2名台灣籍旅客，目前搜救單位已發現疑似機體殘骸，正集結人力加速趕赴現場進一步確認。日媒報導，事發時火山口附近疑似傳出一聲「砰」的巨響；不過，直升機在起飛前完成例行檢查，並未發現任何機械異常。

根據《熊本日日新聞》與《富士新聞網》報導，這架觀光直升機自阿蘇卡德利動物樂園起飛，原定僅飛行約10分鐘，卻在預定降落時間仍未返回。失聯者為41歲台灣籍男性、36歲台灣籍女性，以及64歲日籍飛行員。此外，火山口周邊的警衛人員回報曾聽見不明巨響，同時，失聯乘客的智慧型手機也啟動碰撞偵測機制，並自動向消防單位發送「強烈撞擊」警示，顯示可能發生意外。

搜救行動持續數小時後，救援人員於下午約4時，在阿蘇中岳第1火山口東北側的山坡地帶，發現一架嚴重受損的直升機殘骸，並透過機身編號確認，該機正是稍早失聯的直升機。然而，礙於現場地勢陡峭，加上火山氣體瀰漫及濃霧籠罩，搜救人員暫時無法靠近殘骸，機上3名人員的實際狀況仍有待進一步掌握。

網路上也流出疑似拍到直升機墜落瞬間的畫面，可見火山口邊緣有不明飛行物下降，並伴隨陣陣黑煙，引發網友熱議。另外。一名在日本工作的台灣導遊也在臉書發文表示，20日下午4時10分左右，阿蘇火山周邊聚集大量消防車、救護車，空中更有多架直升機來回搜尋，隨著天色漸暗、氣溫下降，只能祈禱人員平安。相關貼文曝光後，有網友留言指出，先前就曾聽導遊提醒該直升機行程存在風險，甚至提到去年曾發生事故，如今再度傳出失聯事件，也讓不少人感到不安與惋惜。

日媒報導指出，阿蘇卡德利動物樂園過去也曾發生相似意外。早在2024年5月，園方一架觀光直升機就在阿蘇市一處空地被迫緊急降落，事故造成1名男性飛行員及2名乘客重傷。引發關注的是，當時出狀況的直升機機型，與此次失聯、疑似墜落的直升機屬於同一型號，再度引起外界對飛安問題的質疑。













原文出處：2台灣人「阿蘇火山搭直升機」失聯 ！「砰巨響」急墜最後畫面疑曝…爆去年也出事

