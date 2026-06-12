2台灣客魂斷阿蘇火山近半年！當地政府終批准「進火山口打撈」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本九州熊本縣阿蘇市今年1月發生觀光直升機墜入火山口事故，機上2名台灣旅客與1名日本機師恐已罹難，殘骸至今仍留在火口內，阿蘇火山防災會議協議會今（12日）宣布，已正式批准相關單位進入火口周邊區域，展開直升機打撈作業。

警方公布的觀光直升機墜入火山口畫面。（圖／NNN）

火山口打撈難度高

《日本新聞網》（NNN）報導，根據協議會公布內容，這次進入許可期間自6月15日起至7月31日止，為期46天，相關人員將在嚴格安全管理下進入火山管制區，執行殘骸回收工作。

廣告 廣告

該架觀光直升機於今年1月被發現墜落在火山口內部，機體嚴重損毀，現場畫面顯示幾乎呈現完全破損狀態，引發外界高度關注。由於阿蘇中岳第一火口是日本最活躍的火山口之一，平時便受到嚴格進出管制。火山氣體濃度、落石以及突發性火山活動，都讓打撈作業面臨極高風險，因此相關作業一直無法立即展開。

報導指出，目前官方尚未公布具體打撈方式，但預料將結合大型吊掛設備與專業火山作業團隊，在確認火山活動穩定情況下分階段進行。

《熊本日日新聞》曾指出，熊本縣相關部門正考慮委託非熊本縣的建築公司，負責遺體與機體的回收作業。這家建築公司曾參與2016年熊本地震後南阿蘇村阿蘇大橋周邊的大規模邊坡修復工程，具有操作無人重機的實績，並擅長以遠端方式在高風險地形施工，被視為少數有能力進入火山口處理事故現場的民間團隊之一。

更多中天新聞網報導

台積電遭控專利侵權 龔明鑫：溝通後對台廠深具信心

台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展

晶片恐被禁！台積電遭控侵權公司回應了