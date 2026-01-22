2台灣遊客下落不明！ 阿蘇市長：人命救援優先「火山口周邊觀光區無限期關閉」

阿蘇觀光直升機墜毀，機上包含2名台灣籍遊客及1名駕駛共3人至今仍下落不明。（翻攝自KSB瀨戶內會放送）

日本熊本縣阿蘇中岳火口週二（20日）發生觀光直升機墜毀的重大航空事故，機上包含2名台灣籍遊客及1名駕駛共3人至今仍下落不明。日本國家運輸安全委員會已正式介入，航空事故調查官於今（22日）抵達現場展開調查，阿蘇市長也宣布在完成救援前，火山口周邊觀光區域將無限期關閉。

這起事故發生在20日上午，1架隸屬於「匠航空」的觀光直升機從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後失聯。機上載有1名64歲男性資深駕駛，以及2名來自台灣的觀光客，分別為41歲男性與36歲女性。當時消防單位是接獲乘客智慧型手機因受到劇烈撞擊而自動發出的119求救訊號，才驚覺可能發生意外。搜救隊隨後在中岳第一火山口內側的斜坡上發現機體嚴重損毀，但受限於險惡地形與惡劣天候，至今仍無法由地面部隊接近機體確認3人安危。

廣告 廣告

國家運輸安全委員會認定此為航空事故，派遣2名調查官今上午抵達設於阿蘇山上的指揮本部。航空事故調查官田上啟介向媒體坦言，這是日本國內首次發生在火山口內部的航空事故，現場持續受到火山氣體、水蒸氣及強風影響，視野極差且環境嚴酷，預料調查與搜救工作將面臨極大挑戰。由於該架直升機並未裝設飛行紀錄器（黑盒子），調查人員目前正先著手蒐集當時的氣象數據與運航管理體制資料，並表示若情況允許，將試圖隨同搜救隊伍前往墜機地點進行勘查。

阿蘇市長松嶋和子中午視察火口周邊後表示，中岳第一火山口原本是阿蘇引以為傲的觀光勝地，對於發生這樣的意外感到相當震驚與遺憾。她強調，雖然對計畫前來的遊客感到抱歉，但目前必須以人命救助為最優先考量，因此在確認救出機上人員之前，火山口參觀區域將維持關閉狀態。

截至目前，警方與消防單位正利用無人機及警用直升機，試圖在強風與低溫中鎖定機體的精確位置，並持續研擬地面搜救方案，希望能盡快尋獲失蹤的3人。

更多鏡週刊報導

「不想以他妻子身分死去」！日本爆熟年離婚潮 主婦集體覺醒拒當婚姻中弱勢

無意續租貓熊？曉曉、蕾蕾下週回家 中國外交部：歡迎日本民眾來看

基隆中和路、復興路口出現1公尺深坑 市府急搶修「預計14時恢復通車」