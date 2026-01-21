即時中心／温芸萱報導

日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。

日本熊本縣阿蘇火山景區傳出重大航空意外，一架載有台灣旅客的觀光直升機在飛行途中突然音訊全無，引發當地高度關注。事發後，警方與救難單位隨即展開大規模搜索行動，最終在阿蘇中岳第一火山口附近山區，發現疑似失事的直升機殘骸，目前機上3人仍未尋獲。

廣告 廣告

根據熊本縣警方說明，警消人員會同自衛隊，沿火山周邊地形進行數小時的地毯式搜尋，直到昨日下午4點10分左右，才在中岳第一火口東北側山坡確認失聯機體，機身編號與通報失聯的直升機相符，現場畫面也已對外公布。

綜合日媒報導，事故發生於當地時間20日上午10點52分，該架觀光直升機自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，機上搭載一名60多歲日籍男性飛行員，以及兩名來自台灣的乘客，分別為41歲男性與36歲女性。不料起飛後僅十多分鐘，直升機便在上午11點04分左右與地面失去聯繫。

進一步了解，失聯直升機為「羅賓遜R44」（Robinson R44）型號，當天執行的是第3趟觀光飛行任務，主要航線為「草千里」往返「阿蘇中岳火口」，單程飛行時間約10分鐘。營運單位透露，該機整日均由同一名飛行員執飛，航程原本被視為短程且相對熟悉。

快新聞／2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年飛行經驗 專家點出關鍵

同型號羅賓遜R44機型。（非當事直升機／美聯社提供）

外界關注事故原因，營運公司表示，該名飛行員具備超過40年的飛行資歷，經驗相當豐富。然而，有航空安全專家分析指出，問題可能並非單一人為因素。曾任日本運輸安全委員會首席航空事故調查員的專業人士指出，R44機型在特定環境下結構承受力有限，若進入火山口周邊，容易受到不穩定氣流影響。

原文出處：快新聞／2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」

更多民視新聞報導

入夜暫停搜救！直升機墜毀阿蘇火山口難接近 2台人生死未卜

搜救再開！熊本阿蘇火山直升機墜毀「2台人生死不明」 今派無人機支援

阿蘇火山直升機「載2台人」墜毀失聯！殘骸現場照曝光

