2台灣遊客搭直升機遊阿蘇火山失聯！ 疑墜機瞬間曝光

日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生一起重大直升機墜毀事故，一架執飛觀光行程的羅賓森R44直升機在火山口附近失聯，機上包括64歲日籍機師與兩名台灣乘客（41歲男性與36歲女性）至今下落不明。當地搜救隊已在阿蘇火山中岳第一火山口附近發現部分殘骸，但搜尋行動因天色昏暗暫時中止，預計次日清晨恢復。

疑似失事直升機的最後蹤影。（圖 ／翻攝阿蘇火山博物館即時影像）

根據日媒報導，這架直升機上午10點50分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，原計繞行草千里及火山口上空後返回，但途中失聯。警方於上午11時04分接獲通報，據悉機上智慧型手機曾發出撞擊警訊。事發時間段內，有網友從直播監控阿蘇火山的畫面中，發現疑似失事直升機的最後影像。影片顯示，直升機進入雲層前冒出黑煙，隨後消失於火山口附近。

這起事故的直升機隸屬於成立於2001年的匠航空，該公司過去曾發生多起類似事故。

日本今早一架自熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛、搭載2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機，在阿蘇山山區附近失聯。（圖／翻攝畫面）

航空專家楠原利行指出，火山口周邊氣流混亂可能是事故原因之一，稍有不慎便會導致墜機。匠航空航運部長助理福長秀人表示，這起事件對公司而言是重大打擊，機師擁有40年以上的飛行經驗，事故原因仍需進一步調查。目前搜救行動因地形險峻與天候條件受阻，地面與空中搜尋均於傍晚暫停，預計次日7時30分恢復。

