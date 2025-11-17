2台男偷拍駐韓美軍基地戰鬥機！遭揭多次試圖闖入 二審判決出爐

2名台灣籍男子今年5月10日闖入駐韓美軍烏山基地偷拍軍機。示意圖（翻攝畫面）

2名台灣籍男子今年5月10日在南韓平澤的駐韓美軍烏山基地（K-55）舉辦的「2025烏山航空展」中，未經許可混入會場並非法拍攝戰鬥機，遭南韓警方逮捕。案經審理後，南韓法院在二審再度判處兩人有期徒刑1年6個月、緩刑3年，維持原審判決。

綜合韓媒報導，水原地方法院刑事合議7部今（17日）駁回檢方上訴。法官指出，2名被告明知不得進入軍事設施、也不得拍攝軍事裝備，過去甚至曾試圖闖入但失敗，卻仍於活動當天透過本地人入口混入南韓民眾之間，未經指揮官批准入內並拍下10餘張軍事裝備照片，行為明確違法，需接受相當處罰。

法院表示，2人拍攝的所有照片已全數遭查扣，不致外流；此外，自5月遭逮捕後長期被拘束，現仍羈押於外國人保護所，已有充分反省機會。綜合情狀，原審量刑並不失當，因此維持原判。

美軍在該次航空展曾公告中國、台灣等特定國籍人士不得入場，但2名台灣男子仍多次試圖闖入，儘管三度遭美軍阻擋，最終仍以混入人群方式進入會場偷拍，引發軍事安全疑慮並遭南韓當局起訴。

