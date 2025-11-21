2台男在東京「被鐵棒歐到濺血」 5日人凶嫌落網了！最小僅18歲

國際中心／倪譽瑋報導

今（2025）年7月，2名台灣男子在東京街頭遭遇暴力攻擊事件，5名日本人在現場埋伏，見2名台男路過，就衝出來用鐵棒打人，造成他們受傷、濺血。今（21）日日本警方宣布逮捕5名嫌犯，他們是來自日本不同地區的非法工人、無業者，其中年紀最小僅18歲。目前不確定5名凶嫌是否和遭毆打的台男認識，警方持續釐清細節。

綜合《東京放送（TBS）》等日媒報導，今年7月日本東京千代田區，2名台灣男子在JR神田站附近突然被毆打，5名嫌犯對兩人噴灑催淚噴霧，接著使用鐵棒攻擊，試圖搶奪被害人行李箱，造成台灣男子受傷、濺血。

日本警方今日宣布逮捕5名嫌犯，他們分別為23歲的主嫌宮下佳樹、22歲的工人藤井雄斗、21歲的工人大谷真那斗，一名19歲無業男子，和一位18歲男子；前4人涉嫌攻擊，18歲男子則是涉嫌協助租車。警方表示，案發當天宮下佳樹和他的同夥從大阪租車前往東京，到場後把附近的監視器噴上黑色噴漆，試圖掩蓋犯行，接著開始埋伏。

警方表示，5人來自日本不同地區，包含大阪、北海道、京都等，應是於非法打工時相識，除此之外並未公開更多偵訊內容。目前尚不清楚5人的犯案動機，還有是否與2名受害台灣男子相識，警方持續釐清相關細節中。

