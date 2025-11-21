2台男東京街頭遭痛毆 東京警逮捕5名日本男嫌

來自日本最新消息， 2名台灣男子今年七月在東京街頭，遭四人持鐵棒攻擊，並試圖搶走行李箱，日本警方已經逮捕5名嫌犯。

2名台灣男子在東京街頭遭到4名日本男子持鐵棒攻擊並試圖搶走行李箱，東京警視廳已逮捕5名日本嫌犯。這起事件發生於今年7月，嫌犯們從大阪驅車前往東京，不僅對被害人噴灑催淚噴霧並施以暴力，還企圖破壞現場監視器以逃避追查。警方指出這是一起有組織的犯罪行動，目前犯案動機及嫌犯與被害人的關係仍在調查中。

東京警視廳近日依「強盜傷害嫌疑」逮捕了5名日本男子，其中包括23歲主嫌宮下佳樹。這些嫌犯涉嫌於今年7月在東京都千代田區JR神田車站附近，攻擊2名正在街頭拉著行李廂行走的台灣旅客。事發現場地上留有血跡，顯示暴力程度之嚴重。

東京警視廳表示，這是一起相當有組織的犯罪行動。根據調查，4名嫌犯在案發當天清晨從大阪出發，駕駛租賃車輛前往東京。他們抵達神田車站附近後，立即對周遭的監視器噴灑噴霧，企圖阻擋監視錄影，手法相當狡猾。隨後，他們朝2名台灣男子噴灑催淚噴霧，接著用鐵棒毆打，造成2人受傷，還試圖搶走他們的行李箱。

目前，警方尚無法確定嫌犯是否認識這2名台灣被害人，以及他們的犯案動機為何。東京警視廳強調，將繼續深入調查，釐清案件的所有細節。

