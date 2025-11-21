2台男東京街頭遭「鐵棍痛毆」！5日男意圖「搶行李箱」落網

今年7月日本東京JR神田站附近，有2名男子遭人持鐵棍毆打受傷，日媒今披露，這2人是台灣籍男子，至於5名涉案嫌犯警方宣布逮捕，稱5人意圖搶奪對方行李箱，襲擊傷人。

嫌犯之一宮下佳樹。（圖/翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，根據東京警方說法，這5人分別為男子宮下佳樹等3 名男子，以及2名少年。警方指出，今年7月，他們在千代田區JR神田站附近的路上，對2名台灣籍男子噴灑催淚瓦斯，並以鐵棍毆打造成其受傷，同時意圖搶走對方的行李箱，涉嫌搶劫致傷。

警方調查發現，宮下等人租車從大阪開到東京，並在案發前約1小時半，就在現場附近埋伏等待。期間，他們還對附近的監視器鏡頭噴上黑色噴漆，企圖阻礙拍攝。至於5人是否認罪警方尚未公布。

這起事件發生於今年7月31日上午約9時許，陸媒《環球時報》曾披露，當時這2名男子被4名男子用鐵棍毆打，造成頭部出血，傷勢嚴重，事發地點位於JR神田站附近，周邊餐飲店林立。案發後4人逃往JR秋葉原站，並搭乘汽車逃離現場。報導指出，2名受害男子並不認識這4個人，至於兇手身分為何，日本警方正在調查。

