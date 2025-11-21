2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮 主嫌長相曝光

日本警方逮捕5名涉嫌在JR神田站附近持鐵棒襲擊台灣旅客並企圖搶劫的男子。（圖／翻攝自youtube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

日本東京千代田區今年7月發生一起隨機攻擊事件，2名台灣籍男子在JR神田站附近遭人噴灑催淚噴霧並以鐵棒毆打受傷。對此，當局21日表示，涉案的5名日本男子已全部逮捕，目前尚無法確定兇嫌是否認識2名被害人，詳細案發原因仍待進一步調查。

嫌犯為主嫌23歲的宮下佳樹（中）等5名男子。（圖／翻攝自youtube／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。

根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19歲無業男子及一名18歲男子。據悉，宮下佳樹及其同夥從大阪租車前往東京，並在案發前約1個半小時在案發現場埋伏，期間他們還對附近的監視器噴灑黑色噴漆，企圖阻擋監視器拍攝犯罪畫面。

警方表示，5名嫌犯來自大阪府八尾市、札幌市、京都府福知山市等不同地區，初步研判可能是透過日本非法打工組織相識，目前尚未確認嫌犯是否認罪，也仍不清楚犯案動機與是否與被害人有任何過節。

