2台男芭達雅豪宅被逮 屋內堆滿「笑氣鋼瓶+K他命」

泰國芭達雅警方29日搜索當地一處豪宅，發現屋內堆滿毒品及笑氣鋼瓶。（示意圖／Pexels）





又有台灣人在國外被逮捕！泰國芭達雅警方29日搜索當地一處豪宅，發現屋內堆滿毒品及笑氣鋼瓶，2名33歲台灣籍男子當場遭到逮捕。他們聲稱是為了開毒趴，但警方懷疑有跨國犯罪集團在背後操控。

經熱心民眾舉報，泰國芭達雅警方日前突擊一棟兩層樓豪宅，發現有台灣人涉及不法。泰國主播：「芭達雅市警方突襲懷伊市一處豪宅，並逮捕兩名台灣公民查獲大量非法毒品，笑氣及其他物品。」

被逮捕的是2名皆為33歲的台灣籍男子，警方在屋內查獲6罐笑氣鋼瓶還有16.6公克的K他命，以及25個氣球及一百多個封口袋與電子磅秤，現場疑為毒品暫存與分裝場所。泰國主播：「嫌犯告訴警方，他們承認從一名身份不明的台灣籍男子購買了K他命，用於涉及該物質和笑氣球的吸毒聚會。」

嫌犯供稱，這些毒品本來打算在派對中與笑氣搭配使用，警方懷疑，2人背後由更大的跨國毒品集團操控，目前已被移送偵辦。

在泰國笑氣被列管制物品，與毒品使用更屬重罪，若2人罪名成立恐面臨長期徒刑或終身監禁，得付出慘痛代價。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。