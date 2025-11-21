2同事上班狂摸魚「不幫扛就擺道」！ 網勸：打不贏就加入





一份工作是好是壞，「同事」也是重要因素。一名網友不滿抱怨，自己遇到兩位不負責任的爛同事，上班時間放著工作都在摸魚，不幫他們收拾爛攤子還會造謠，讓他無奈又不滿。

該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己在加油站上班，但遇到2位不負責任的同事，上班時都在摸魚打混，一個上班狂滑手機，車子進場也不動，甚至連旁邊站島的同事都不幫忙；另一個則是跑去跟貓咪玩、跟人聊天，一樣不主動處理客人，甚至還「看心情」決定加不加，這兩個同事都完全無視「看到車來就上前加油」工作準則。即使偶爾會幫忙，次數也很少，大概是「10台幫1、2台」的頻率而已。

▼在加油站工作的原PO很看不慣2個同事無視「看到車來就上前加油」工作準則。（示意圖／取自Pexels）

更讓他傻眼和不滿的是，這兩個同事自己工作摸魚不說，還要求別人要幫助他們：「換我不幫他們，他們就會不爽，甚至是會去跟人家唬爛亂說話」。這兩人享受別人的協助，卻從不願意回報，讓他認為完全是「自私又自我」的組合。然而，儘管有煩人的同事，但這家公司也有自己「愛的人」，再者也在這份工作上累積了不少特休，種種因素都讓他也不願因為討厭的同事馬上離職，因此感到苦惱問：「遇到這種同事，你們會怎麼做？」

▼有些網友勸原PO，若有其他考量暫時還不想離職，或許只能考慮專注做好自己的事，忽略摸魚的同事，還有人勸原PO乾脆「打不贏就加入」。（示意圖／取自pixabay）

此案例吸引不少網友留言討論，眾人除了同情原PO、為他打抱不平外，也勸原PO若還不想離開這份工作，或許嘗試調整心態「打不贏就加入」：「打不贏就加入，薪水低那麼認真幹嘛，一起開擺比較輕鬆」、「跟著一起爛啊，反正薪水也不會變少」、「他怎麼做你就照樣跟上就可以了」，也有人建議原PO做好自己的工作，但減少對摸魚同事的幫助，或許這樣心理會稍微平衡一些：「看你要不要裝忙或離開現場，總是有一種人自己忙時看到別人沒事就不爽，沒想到自己在別人忙時也沒有幫忙，但畢竟工作時間被抓到休息總是不好，誰愛偷懶其實大家心裡都有數」。

（封面示意圖／取自Pexels）

