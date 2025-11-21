2同事上班狂摸魚「不幫扛就擺道」！ 網勸：打不贏就加入
一份工作是好是壞，「同事」也是重要因素。一名網友不滿抱怨，自己遇到兩位不負責任的爛同事，上班時間放著工作都在摸魚，不幫他們收拾爛攤子還會造謠，讓他無奈又不滿。
該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己在加油站上班，但遇到2位不負責任的同事，上班時都在摸魚打混，一個上班狂滑手機，車子進場也不動，甚至連旁邊站島的同事都不幫忙；另一個則是跑去跟貓咪玩、跟人聊天，一樣不主動處理客人，甚至還「看心情」決定加不加，這兩個同事都完全無視「看到車來就上前加油」工作準則。即使偶爾會幫忙，次數也很少，大概是「10台幫1、2台」的頻率而已。
▼在加油站工作的原PO很看不慣2個同事無視「看到車來就上前加油」工作準則。（示意圖／取自Pexels）
更讓他傻眼和不滿的是，這兩個同事自己工作摸魚不說，還要求別人要幫助他們：「換我不幫他們，他們就會不爽，甚至是會去跟人家唬爛亂說話」。這兩人享受別人的協助，卻從不願意回報，讓他認為完全是「自私又自我」的組合。然而，儘管有煩人的同事，但這家公司也有自己「愛的人」，再者也在這份工作上累積了不少特休，種種因素都讓他也不願因為討厭的同事馬上離職，因此感到苦惱問：「遇到這種同事，你們會怎麼做？」
▼有些網友勸原PO，若有其他考量暫時還不想離職，或許只能考慮專注做好自己的事，忽略摸魚的同事，還有人勸原PO乾脆「打不贏就加入」。（示意圖／取自pixabay）
此案例吸引不少網友留言討論，眾人除了同情原PO、為他打抱不平外，也勸原PO若還不想離開這份工作，或許嘗試調整心態「打不贏就加入」：「打不贏就加入，薪水低那麼認真幹嘛，一起開擺比較輕鬆」、「跟著一起爛啊，反正薪水也不會變少」、「他怎麼做你就照樣跟上就可以了」，也有人建議原PO做好自己的工作，但減少對摸魚同事的幫助，或許這樣心理會稍微平衡一些：「看你要不要裝忙或離開現場，總是有一種人自己忙時看到別人沒事就不爽，沒想到自己在別人忙時也沒有幫忙，但畢竟工作時間被抓到休息總是不好，誰愛偷懶其實大家心裡都有數」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
40歲後轉職，不只是換工作：中年職場人必看的4個關鍵選擇策略
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後轉職，不再只是追夢，而是策略抉擇。本文章帶你從薪資、職位、產業與成長性四個角度，重新思考中年職涯的下一步，讓你每一次轉職都更穩、更有價值。當你不再年輕，選工作就不能只看「夢想」這件事了。40歲之後，每一次轉職都像在打牌──不能亂出手，也沒太多容錯空間。要的不是一場孤注一擲的冒險，而是一次聰明且穩健的選擇。這裡整理出四個關鍵思考點，來自自己與許多中年職場朋友的經驗分享，給也正在考慮轉職的你。一、薪資：能不能撐起你的責任？這個年紀，不只是養自己，還要扛起家庭、房貸、教育基金，甚至父母的醫療開銷。薪資不能只看「比前一份多」，而是要問：「這份薪水夠不夠支撐現實？」、「有沒有餘裕存錢？」數字背後，代表的是生活的穩定與選擇的自由。二、職位：有沒有真正的決策權與影響力？不是升官才叫好職位，關鍵在於「能不能做決定」、「有沒有空間發揮經驗」。如果只是換個頭銜、換個logo，卻依舊綁手綁腳，那不叫進步，而是平行轉職。真正的價值，是你能創造影響，而不是坐在什麼位子上。三、產業：五年後，它還在成長嗎？別再問「這家公司好不好」，要問的是：「這個產業未來五年會長什麼KingNet 國家網路醫藥 ・ 6 小時前
40歲後轉職怎麼選？別只看薪水，先學會這3件事
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後的轉職，不只是換工作，更是心態的修煉。一位外商高階主管分享了中年轉職的關鍵在於三件事：放下比較心、找到新節奏、持續創造價值。專注於自我成長與專業流動，才能在職場下半場走得穩、走得長遠。中年轉職的智慧：從光環到自我價值的轉換離開外商高階經理人的職位後，他才真正體會到：中年轉換跑道，不只是工作選擇的調整，更是一場心態的修煉。過去，他習慣帶著光鮮的職稱出入會議室，背後有團隊支援，有專人準備資料。如今，第一次自己提著電腦、拉著行李出國洽商，才發現原來過去那些「理所當然」的資源，如今都要靠自己一步步完成。初次獨立的狼狽與充實他回憶，有一次邊拉著行李邊找登機門，手上還在修改簡報，心裡不禁感嘆：「以前這種工作明明都有團隊分工，怎麼現在全包在我身上？」雖然狼狽，但這種全程自主的感覺，卻帶來久違的充實感——因為每一步，都是自己真正的選擇。中年轉職的三大心態智慧他總結出，中年轉職最重要的是心態調整，而非單純職位選擇，主要包括三個方向：放下比較心不再與昔日同儕的職稱、薪水對照。每個人的人生跑道不同，與其比較，不如專注自己能掌控的部分。找到新節奏外商的步調像高速KingNet 國家網路醫藥 ・ 4 小時前
最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」
全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 8 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
中信兄弟莎菈現身WPBL選秀 第3輪中選可能挑戰女子職棒
女子職棒聯盟（WPBL）公布最新選秀名單，中信兄弟外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）出現在榜單上，並在第三輪第10順位獲得指名，可能將展開新的職業生涯。鏡報 ・ 4 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 8 小時前