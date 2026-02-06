2名中榮醫放任廠商「代開刀」 中衛生局懲處停業一個月、罰院方10萬

台中榮總日前被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，2名涉案楊姓、鄭姓醫師及陳姓醫材廠商等3人被依違反醫師法聲押，台中市衛生局表示，台中榮總在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確實有疏失，衛生局裁罰醫院10萬元、2名醫師停業一個月，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處。

台中衛生局指出，臺中榮總醫師涉及違法讓廠商操刀一事，經查確實在醫療業務管理及督導醫師執行職務上有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。

廣告 廣告

衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反《醫師法》之刑事責任，依《行政罰法》「刑先懲後」原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依《醫師法》第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。



此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局將依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制，衛生局也將持續依法稽查轄內醫療院所。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

放任廠商「代開刀」2醫師各100萬交保、記大過一次 中榮院方致歉

讓器材人員「代開刀」！2醫師、廠商分別100萬、50萬交保

台中榮總爆醫材商手術台執刀 影片流出曝光