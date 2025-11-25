2名國中女學生懷孕 補習班狼師「選妃」慘了

彭姓男子喝酒醉摔破頭，就醫謊報身分證，被識破是通緝犯。讀者提供



中山警分局中山二派出所員警日前接獲醫院急診室通報，有病患報身分證字號等皆錯，員警到場，一查不得了，竟是一名補習班數學老師，在任教期間，害了兩名國中女學生懷孕，接著又讓女學生去墮胎，因此被判刑4年6個月徒刑。又因詐欺案，被判刑5年2個月有期徒刑。這名狼師被發布通緝，逃了兩年，這回因酒醉摔破頭就醫，在醫院栽了。

中山二派出所在本月10日晚間22時10分接獲醫院報案，指稱急診室有病人的身分證怎麼報都是錯的，懷疑謊報，身分恐有問題。

警方立即前往查處，發現男子的真實身分是彭男（36歲），因喝醉酒摔破頭，又沒有健保卡，謊報身分證字號等個資。

經釐清發現彭男為新北地檢及新北地院發佈詐欺及妨害性自主通緝，發布的時間在2023年。全案依規定帶回派出所偵辦，詢後解送歸案。

彭男身分被識破後，坦然說：「我知道我通緝了！我沒有要離開這裡。」妨害性自主通緝部分查出，彭男開設補習班，把補習班當「選妃」的後宮，導致兩名國中女學生懷孕，且皆被彭男叫去墮胎，家屬發現，怒告，彭男被判刑4年6個月徒刑。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

