2名國民兵華府遇襲狀況危急 川普擬加派500人進駐

（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）2名來自西維吉尼亞州的國民兵今天在白宮附近遭到槍擊，美國聯邦調查局長巴特爾表示，2人遭到「可怕的暴力攻擊」，目前狀況危急。另有官員說，川普政府計劃加派500名國民兵進駐華府，確保美國首都安全。

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）稍早在社群平台X發文表示，在白宮附近遭到槍擊的2名國民兵不治。但他隨後發文改口說，目前收到關於這2名國民兵狀況的消息「相互矛盾」，等到獲得更完整的資訊後，將提供更新訊息。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）下午在事發現場附近舉行記者會表示，2名英勇的國民兵遭到「可怕的暴力攻擊」，兩人目前情況危急；政府將結合聯邦、州與地方所有執法力量，確保找出加害者並將其繩之以法。

美聯社引述一名執法人員報導，一名已被拘留的嫌犯也中彈受傷，但傷勢據信並未危及生命。另一名官員表示，執法人員正在調閱現場監視器影片，相信嫌犯當時在接近國民兵後拔槍。

官員指出，至少有一名國民兵與槍手交火。調查人員正試圖釐清槍手的動機，包括是否因任何特定理由而針對國民兵動手。

西維州遵照美國總統川普（Donald Trump）的命令，派遣國民兵進駐美國首都華府。川普稱，派國民兵進駐是為了改善首都治安，但據報導，美國司法部數據顯示，2024年華府的暴力犯罪率降至30年來最低。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）向媒體表示，今天這起槍擊事件發生在距離白宮僅幾步之遙的地方，「這是不能容忍的」。「這就是為什麼川普總統已要求我，我也將要求陸軍部長與國民兵，向華府增派500名國民兵」。

赫格塞斯強調，華府「犯罪率的下降是歷史性的」，犯罪分子若想做出這類攻擊行為，只會更加堅定川府政府決心，確保華府是「安全而美麗」的城市。

川普8月起在華盛頓特區部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，還將特區警察局置於聯邦直接控制之下。此舉引發部分民眾不滿，9月曾有數以千計的民眾走上華府街頭抗議，要求川普停止在美國首都部署國民兵。

美聯社報導，政府最新數據顯示，目前共有2188名兵力被指派到華府執行聯合特遣部隊任務。（編輯：張芷瑄）1141127