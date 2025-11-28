2名國民兵華府遭槍擊 川普證實其中1人傷重不治

美國總統川普(Donald Trump)27日表示，在白宮附近遭1名阿富汗籍男子槍擊的其中1名國民兵成員不治身亡。這起事件引發了川普政府對前總統拜登(Joe Biden)時代移民審查失敗的指控，並將對庇護案件進行大規模審查。

川普表示，20歲的貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)傷重不治，24歲的沃爾夫(Andrew Wolfe)「正在與死神搏鬥」。調查人員針對26日的槍擊案展開了恐怖主義調查。

美國聯邦調查局(FBI)擴大調查範圍，搜索了多處房產，其中包括位於華盛頓州的與嫌犯有關的一處住所。官員指出，這名嫌犯曾是中央情報局(CIA)支持的駐阿富汗部隊成員，並在2021年透過一項安置計畫來到美國。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)在記者會上表示，特勤從29歲的嫌犯拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)的住所查獲了大量電子設備，包括手機、筆記型電腦和iPad，並對其親屬進行訊問。

華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)表示，嫌犯駕車橫跨美國，26日下午在白宮附近伏擊了正在巡邏的國民兵成員。

川普在感恩節向美軍發表談話時表示：「我想表達我們全國人民對昨天發生在我們首都的恐怖攻擊的悲痛和恐怖，1名兇殘的怪物槍殺了2名西維吉尼亞州國民兵成員，他們當時被派遣為華盛頓特區特遣部隊的一員。」

川普表示，嫌犯的「暴行提醒了我們，確保我們完全掌握進入和留在我國的人員，是我們國家安全最重要的優先事項。」

這名槍手攜帶一把威力強大的.357麥格農(.357 Magnum)左輪手槍，先是開槍擊倒1名國民兵成員，隨後再次開槍射擊，之後向第二名成員連開數槍。槍手在與國民兵交火中受傷，最後被捕。這名嫌犯27日在嚴密戒護下住院治療，川普稱他的傷勢嚴重。

華盛頓都會區警察局警官卡洛爾(Jeff Carroll)表示，這名嫌犯與妻子和5個孩子居住在華盛頓州，似乎是單獨犯案。(編輯:王志心)