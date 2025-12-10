2名大學生玩「射龍門」竟欠下143萬賭債 悚！遭3煞持槍擄走

兩名大學生玩「射龍門」撲克牌，分別欠下140萬、3萬元賭債。淡水警分局結合警力，至學區宿舍救人。讀者提供



兩名分別20歲、21歲的大學生，報警被人持槍擄走，擄到淡江大學學區的宿舍地下室，淡水警分局獲報，發現兩名大學在台北市認識某佛牌店老闆，後來被帶去民宅玩「射龍門」撲克牌，竟然分別欠下140萬、3萬元的賭債。警方目前逮捕一名犯嫌，依照強制罪偵辦，釐清事情的來龍去脈。

只是玩個「射龍門」撲克牌，竟然變成欠百萬元賭債，警方感到太離譜。事件發生在10日上午8時46分，兩名大學生20歲陸姓、21歲謝姓的大學生，由警方荷槍實彈攻堅，從淡水區北新路一處學生宿舍地下室救出。

廣告 廣告

調查發現，陸姓大學生報案稱，與21歲謝姓大學在台北市認識某佛牌店老闆，後來被帶去民宅玩「射龍門」，老闆稱單純好玩有趣就好，但在場其他人突改口說有算錢，並持不明器械強迫陸姓男大生簽下140萬本票、謝姓男大生簽下3萬本票，並扣押兩人身分證件。

後來，24歲葉姓男子駕車載謝姓男大生返住處取款，陸姓男大生趁機報案，淡水警分局集結優勢警力，查獲葉姓犯嫌，清查其身體及車輛，均無發現槍枝或其他違禁品。全案仍在釐清。

犯嫌落網。讀者提供

救人上演小插曲，淡水警分局今（10）日上午8時許接獲報案稱有人持槍被擄，大批警力到場展開救援，以警車將停車場出口堵住，不讓犯嫌有機可趁，荷槍實彈兵分多路衝入停車場，驚動不少路人。經查，被害人因賭債而隨犯嫌回住處取款。

射龍門小檔案

是撲克牌中的一種玩法，玩家先拿到兩張牌，依據第三張牌與前兩張牌的點數關係決定輸贏；若第三牌點數介於前兩張牌點數之間算贏，否則算輸。猶如踢足球，將「球」踢進球門（左右兩個門柱之間）算贏，故命名為「射龍門」。

犯嫌（中者）依照強制罪偵辦。讀者提供

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了