2名30歲男都「腦中風」護理師揭「5大警訊」

台灣近期發生多起令人震驚的年輕族群腦中風案例。加護病房護理師林婷透露，她所服務的醫院接連收治兩名30多歲腦出血患者，顯示腦中風已不再是老年人專利。

第一起個案為33歲工程師，平日工作繁忙經常加班，明知自己有高血壓問題卻選擇忽視，長期未服藥控制。日前該名工程師在上班途中突然全身抽搐、口吐白沫，緊急送醫確診為腦出血中風。雖然手術後恢復意識，但已留下半側肢體無力的後遺症，需要長期復健治療。他的父母年事已高，分別為60、70歲，如今必須照顧行動不便的兒子。

另一起案例為30多歲的網約車平台司機，育有就讀幼稚園的幼兒。該名司機長期通宵熬夜工作，且有抽菸習慣。發病前一天，他曾向妻子抱怨後頸脹痛，疼痛延伸至後腦勺，但未加以重視。隔天在家中洗澡時突然倒在浴室，送醫後確診為腦幹大量出血。儘管醫療團隊全力搶救保住性命，但患者至今仍陷入昏迷狀態，意識恢復機會渺茫。

無獨有偶，屏東縣新園鄉也發生一起疑似中風案例。65歲獨居的周姓男子因久未與家人聯繫，居住北部的兄長擔心其安危，向東港警分局求助。興龍派出所所長童聖哲與警員陳姵蓉接獲通報後，立即趕赴現場。在取得家屬提供的鑰匙後進入屋內，發現周男倒臥沙發無法行動，疑似中風發作。警方隨即通報救護車將其送醫治療，及時的救援讓家屬十分感謝。

林婷護理師表示，冬季是腦出血中風的好發季節，這是一種致殘率與致死率都極高的急症。她強調，腦中風的黃金治療時間為發病後6小時內，民眾若出現以下五大警訊應立即就醫：單側肢體無力、臉部感覺異常如嘴角歪斜或流口水、語言障礙、突發性劇烈頭痛或後頸痛，以及突發性視力障礙。

醫護人員呼籲，農曆年前工作雖然忙碌，但該休息還是要休息，有高血壓等慢性病者務必按時服藥。東港警分局也提醒，民眾若有頭暈、手腳發軟或其他不適症狀應盡速就醫，如需協助可撥打110報案專線。

