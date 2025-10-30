2周內和新壽解約T17、T18？蔣萬安：會盡快完成

輝達海外總部就在北士科T17、T18。（資料照片/杜宜諳攝）

輝達確定落腳在北士科T17、T18，但有議員擔心，市府太快亮出輝達底牌，恐怕會讓新壽有機會喊價。台北市長蔣萬安30日被問及，有可能在2周內完成解約嗎？他表示，新壽接下來就會提出相關成本，會盡快完成合意解約程序。

蔣萬安今出席北溫泉季啟動儀式，被問及現在有議員擔心，市府太快亮出輝達底牌，恐怕會讓新壽有機會喊價，目前有可能在2周內完成解約嗎？

蔣萬安表示，昨天已經表達過，輝達就是確定會在北士科T17、T18，那新壽在上周的記者會以及雙方初步接觸時也強調，接下來就會跟市府合意解約，當然新壽也會提出相關成本，要回成本後就會盡快完成合意解約程序。

