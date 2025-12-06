2員警交管勤務受傷 副總統：已與卓榮泰探視慰問
（中央社記者溫貴香台北6日電）宜蘭與台北昨天分別有員警執行交通勤務受傷，副總統蕭美琴今天表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視2名員警，向傷者以及家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。
副總統晚間在臉書發文表示，昨天在宜蘭與台北有員警在執行交通管制勤務時，不幸發生事故，對此她感到十分不捨。
副總統說，她下午已與卓榮泰一起前往探視這2名員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。
副總統表示，這2起事件都讓人非常難過，希望大家一起為2名員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141206
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 273
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 634
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 413
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 497
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 2 小時前 ・ 14
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 11
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 94
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光
昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話