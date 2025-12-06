2員警交管勤務受傷 副總統：已與卓榮泰探視慰問

（中央社記者溫貴香台北6日電）宜蘭與台北昨天分別有員警執行交通勤務受傷，副總統蕭美琴今天表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視2名員警，向傷者以及家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。

副總統晚間在臉書發文表示，昨天在宜蘭與台北有員警在執行交通管制勤務時，不幸發生事故，對此她感到十分不捨。

副總統說，她下午已與卓榮泰一起前往探視這2名員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。

副總統表示，這2起事件都讓人非常難過，希望大家一起為2名員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。（編輯：林克倫、萬淑彰）1141206