2因素影響 美時1月營收20.52億元、年減6%

▲由左至右分別為美時總經理Petar Vazharov、美時董事長Róbert Wessman，以及美時策略暨財務副總經理Bjartur Shen。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 國際製藥公司美時今（10）日公告，1月自結合併營收20.52億元，較去年同期減少6%，去年同期營收貢獻度高的血癌藥，本期末未有營收貢獻。另，由於1月美國氣候惡劣影響產品出貨，預期2月會恢復正常。

美時指出，去年1月營收佔比較高的血癌藥Lenalidomide，在本期未有營收貢獻。另，跟Alvogen US併表後，取代大部分原列在美時出口業務中的營收項目，但1月份美國當地惡劣天候，短期影響多項主要產品出貨，影響營收；隨天候狀況回穩，相關出貨預期可在2月恢復正常。

2026年1月，美時的亞洲營收較去年同期增加13%，受惠於美時自2025年2月併表的Alpha Choay業務，東南亞營收較去年同期成長67%。同時，韓國市場較去年同期成長6%，亦支撐亞洲市場整體表現。

