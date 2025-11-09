「2因素」共伴效應機會高！專家揭強風豪雨「3時程」

生活中心／李明融報導

今年第26號颱風鳳凰來勢洶洶，根據氣象署最新資訊顯示，今天（9日）下午2點中心位置在北緯14.8度，東經123.2度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺；氣象專家吳聖宇表示，明天（10日）鳳凰颱風進入南海，週二（11日）逐漸北轉靠近，週三（12日）進入台灣海峽南部並且逼近中南部沿岸，晚間可能登陸，目前登錄地點還不能確定，但這段時間受到外圍環流以及東北季風影響下「共伴效應」機會高，估計影響時間長，預計降雨量也會較多。

根據今天上午8點路徑資料來看，大趨勢仍不變，鳳凰颱風在接近的過程持續減弱。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）吳聖宇在臉書發文表示，根據今天上午8點路徑資料來看，大趨勢仍不變，鳳凰颱風在接近的過程持續減弱，週三進入海峽後減弱會更為明顯，登陸後有可能快速減弱為熱帶性低氣壓，或是進入東部海面後就減弱為熱帶性低氣壓（或轉化為溫帶氣旋），滯留在台灣上空的機會低，仍不能排除登陸後中心沿著中央山脈北上並逐漸減弱消散的機會，但應該以穿過台灣進入東部海面的可能性較高。週一隨著鳳凰颱風水氣移入趨於明顯，跟東北季風交互作用，北部、東半部要注意大雨或豪雨發生的機會，共伴效應的狀況逐漸會出現。中南部有短暫陣雨機會但應該還是以山區為主。

吳聖宇提醒下週恐受到共伴效應影響，各地迎來連日大雨。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，鳳凰颱風恐一路影響到週四。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

週二颱風的位置跟東北季風產生共伴效應機會很高，北部、東半部降雨明顯，可能達豪雨或以上等級。中南部降雨也將慢慢增多，尤其南部地區，不過應該還是比較局部性，山區比平地容易降雨，雨量也還不大。週三颱風本體環流要進入台灣海峽並且中心趨向中南部沿岸，共伴效應的位置將有機會往北抬到台灣北方海面，比較遠離台灣陸地，但是北部、東半部仍有降雨，尤其是花東地區仍持續受東南風影響，降雨明顯，中南部的降雨隨著颱風本體靠近也會逐漸增多；週四（13日）上午颱風逐漸離開台灣，且強度持續減弱，預計各地都會出現雨勢，颱風減弱的越快、走得越快，下半天到晚間降雨減緩的速度也會越快；週五（14日）大致就已經恢復東北季風型的天氣，迎風面仍有較高的降雨機會，中南部則恢復多雲或有陽光的情況。

