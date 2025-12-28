2國人攜槍械入境日本大阪？外交部澄清：無此事且安全返台

長榮航空一架從紐約飛往台北的BR31航班，於25日因天氣原因轉降大阪關西機場，期間外傳有兩名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝彈藥。對此，長榮航空表示，航班轉降後依規定安排旅客下機接受安檢，過程中確實發現旅客攜帶不符規範物品，並已交由執法單位處理。然而，外交部今日（28日）澄清，經駐大阪辦事處確認，並無兩名國人攜帶槍械入境日本的情況，相關旅客也已平安返台。

外交部今日（28日）澄清，經駐大阪辦事處確認，並無兩名國人攜帶槍械入境日本的情況，相關旅客也已平安返台。（資料示意圖／中天新聞）

前機長、網紅「瘋狂機長詹姆士」爆料！長榮航空一架從紐約飛往台北的BR31航班，近日因技術問題緊急轉降大阪關西機場。然而，讓人震驚的是，在大阪執行旅客安檢時，竟發現有兩名台灣旅客攜帶槍枝！這事件引發各界熱議。

對此，長榮航空指出，12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強，需技術轉降大阪關西機場加油，依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機，並依當地規範進行轉機安檢程序。安檢過程中，發現旅客有攜帶不符合規範物品，已交由安檢單位與執法單位進行處理，該航班已於12月26日早上抵達桃園。

長榮航空稍早表示，航班轉降後依規定安排旅客下機接受安檢，過程中確實發現旅客攜帶不符規範物品，並已交由執法單位處理。(資料示意圖／中天新聞）

然而，外交部則回應，今（28日）我國駐大阪辦事處與長榮航空駐關西機場主任確認，並無2名國人攜帶槍械入境日本的情事發生。目前相關國人已平安返台，請大家放心！

