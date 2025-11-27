2國民兵白宮附近遭槍擊命危！兇嫌竟是拜登放進來的「阿富汗移民」

攻擊國民兵的嫌犯為29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。（合成圖／翻攝自X平台／@CubanOnlyTrump、@rawsalerts）

美國2名國民警衛隊（National Guard，又稱國民兵）士兵於美東時間26日在華盛頓特區（Washington, D.C.）距白宮僅數個街區的市中心，遭伏擊式槍擊受傷。嫌犯為29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他於2021年美軍撤離阿富汗後，透過前總統拜登（Joe Biden）時期制定的「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國，並在今年稍早取得庇護資格。

綜合美媒報導，美國國土安全部（United States Department of Homeland Security，DHS）確認嫌犯身份後，總統川普（Donald Trump）立即將此案視為美國的國安破口，宣稱是拜登政府對阿富汗移民的審查「過於鬆散」所致，並定調該事件為「恐怖行動」，同時呼籲重新審查所有在拜登任內入境的阿富汗移民。川普還抨擊阿富汗是「地球上的地獄」，並稱「如果移民不能熱愛我們的國家，我們就不要他們。」

槍擊發生在華盛頓地鐵「法拉格特西站」（Farragut West Station）附近，這裡是上班族中午用餐的熱門地點，距離白宮僅數個街區。警方表示，嫌犯「轉過街角後，便立刻向2名國民兵開火。」

多名執法消息人士指出，嫌犯的手槍原有4發子彈，他首先擊倒1名女性國民兵，導致其至少中彈2次。接著他奪走對方的武器繼續射擊，擊中第2名國民兵。第3名未受傷的國民兵則開槍反擊並射中嫌犯。據悉，2名負傷的國民兵皆來自西維吉尼亞州（West Virginia），目前情況危急。

（圖／達志／美聯社）

根據目擊者拍攝的影片顯示，國民兵與警察當下合力將拉坎瓦爾制伏，並對傷患施行心肺復甦術。而槍手雖然也被送醫救治，但目前無生命危險。由於他拒絕與調查人員合作，犯案動機尚不明朗。

案發後，美國公民及移民局（United States Citizenship and Immigration Services，USCIS）宣布，將無限期停止處理所有與阿富汗國民相關的移民申請，但目前尚不清楚拉坎瓦爾的庇護資格是否已遭撤銷。

報導補充，美軍在2021年撤出阿富汗、塔利班重新掌權後，數千名阿富汗人進入美國。其中部分人士因為曾在阿富汗協助美軍進行翻譯等工作，而獲得特別移民簽證，也有人被授予「人道假釋」的臨時身份。

另有逾8,000名阿富汗人獲得1項名為「臨時保護身份」（Temporary Protected Status，TPS）的驅逐保護資格。拜登在2023年延長該計畫，但川普政府已在今年稍早終止。

這起槍擊也牽動國民兵在華盛頓特區等民主黨執政城市進行部署的爭議。自川普政府於8月宣布「犯罪緊急狀態」起，已有約2,375名國民兵被派駐到華府市區，這些士兵分別來自華盛頓特區、西維吉尼亞州、路易斯安那州（Louisiana）、密西西比州（Mississippi）、俄亥俄州（Ohio）、南卡羅來納州（South Carolina）、喬治亞州（Georgia）與阿拉巴馬州（Alabama）。

（圖／翻攝自X平台／@CubanOnlyTrump）

如今川普更透露，自己已要求增派500位國民兵進駐華盛頓。對此，美國華盛頓特區地方法院法官科布（Jia Cobb）最近才裁定川普部署國民兵的行動可能違法，並應予停止。雖然命令要到下個月才生效，但川普政府已對裁決提出上訴。

