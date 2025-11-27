2國民兵白宮附近遭槍擊身亡 「恐針對性攻擊」嫌犯被捕

兩名國民兵今天在白宮附近遭到槍擊不治。

兩名國民兵今天（27日）在白宮附近遭到槍擊，西維吉尼亞州州長莫瑞西證實，兩人已經身亡。華盛頓特區市長鮑賽把這次攻擊，描述為「有針對性的攻擊事件」。（戚海倫報導）

西維吉尼亞州遵照美國總統川普的命令，派國民兵進駐首都華盛頓特區。美國有線電視新聞網CNN報導，這些國民兵當時正在執行高可見度巡邏，隨後遭到槍擊，警方指出，嫌犯已經被制伏，並且被拘留。

在此同時，國防部長赫格塞斯說，槍擊事件發生後，美國總統川普已經要求向華盛頓特區增派500名國民兵。前總統拜登譴責這起槍擊事件，表示任何形式的暴力都是不可接受的，我們必須團結起來反對暴力。

CNN報導，事發當時，一名嫌疑人突然出現，舉槍向國民兵開槍，經過一番交鋒，最終制伏嫌疑人將他逮捕。執法部門消息人士透露，嫌疑人拒絕配合調查，他被捕時身上沒有任何身分證明文件。美國副總統范斯說，槍擊事件動機不明，但這起事件讓人痛心地提醒人們軍人面臨的風險。