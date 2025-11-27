2國民兵白宮附近遭槍擊身亡 「恐針對性攻擊」嫌犯被捕
兩名國民兵今天（27日）在白宮附近遭到槍擊，西維吉尼亞州州長莫瑞西證實，兩人已經身亡。華盛頓特區市長鮑賽把這次攻擊，描述為「有針對性的攻擊事件」。（戚海倫報導）
西維吉尼亞州遵照美國總統川普的命令，派國民兵進駐首都華盛頓特區。美國有線電視新聞網CNN報導，這些國民兵當時正在執行高可見度巡邏，隨後遭到槍擊，警方指出，嫌犯已經被制伏，並且被拘留。
在此同時，國防部長赫格塞斯說，槍擊事件發生後，美國總統川普已經要求向華盛頓特區增派500名國民兵。前總統拜登譴責這起槍擊事件，表示任何形式的暴力都是不可接受的，我們必須團結起來反對暴力。
CNN報導，事發當時，一名嫌疑人突然出現，舉槍向國民兵開槍，經過一番交鋒，最終制伏嫌疑人將他逮捕。執法部門消息人士透露，嫌疑人拒絕配合調查，他被捕時身上沒有任何身分證明文件。美國副總統范斯說，槍擊事件動機不明，但這起事件讓人痛心地提醒人們軍人面臨的風險。
其他人也在看
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 8 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 20 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 19 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 17 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 16 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我
政治中心／綜合報導壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。民視 ・ 14 小時前
賴清德投書《華郵》：將推補充國防預算「規模達1.25兆」
《華盛頓郵報》今晨刊登總統賴清德的投書，宣布台灣將增加國防預算，明年將提升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，並承諾在2030年提升至5%，還透露將推出一項400億美元（大約新台幣1.25兆）的補充國防預算，以彰顯捍衛自身及民主的決心，並計劃大量從美國購買新的武器。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 20 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前