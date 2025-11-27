2國民兵華府遇襲喪命 川普指阿富汗移民所為

駐守華府的美國國民警衛隊隊員，遭來自阿富汗的移民槍擊，身受重傷。美國總統川普宣佈，他要重新調查拜登前政府通過的阿富汗移民身分，同時無限期停止阿富汗國民的移民申請。

兩名美國「國民警衛隊」成員，當地時間26日星期三，在首都華盛頓附近，遭到一名槍手襲擊，歹徒後來被捕，美國總統川普聲稱，這名歹徒是一名阿富汗移民。川普並下令，即日起無限期停止對阿富汗國民申請移民。（葉柏毅報導）

這起槍擊事件，發生在離白宮僅幾個街區的地方。當時國民警衛隊員正在巡邏，槍手突然轉過街角後，向警衛隊員開槍。據瞭解，歹徒在雙方駁火期間，也中彈受傷，之後被送往醫院。而遭歹徒襲擊的兩名國民警衛隊隊員，傷勢嚴重。華府警方表示，這是一起具有針對性的攻擊，嫌犯似乎一開始就以國民警衛隊隊員為攻擊目標。

美國總統川普，26日晚間針對這起案件，發表全國電視講話。川普指出，兇手的行為是邪惡、仇恨和恐怖的攻擊，是針對美國整個國家的犯罪。川普表示，作為美國總統，他已經下定決心，要讓兇手付出最慘痛的代價。

川普並表示，國土安全部確認，被捕歹徒是在2021年9月，從阿富汗申請入境美國的移民。川普因此強調，他要重新審查在前總統拜登執政期間，來到美國的所有阿富汗人，同時無限期停止所有阿富汗國民到美國的移民申請。