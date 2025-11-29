2國民兵遭槍擊！ 川普擬無限期暫停第三世界移民

華府幾天前發生，一名阿富汗籍男子涉嫌槍擊兩名國民兵，美國總統川普表示，政府打算準備「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。這項政策還沒上路，已經讓部分國家不安。

美國總統川普近日因一起涉及阿富汗移民的國民兵槍擊事件與媒體記者激烈交鋒，並揚言將暫停來自「第三世界國家」的移民申請。這起事件源於白宮附近發生的2名國民兵遭槍擊案件，嫌犯是2021年美軍撤離阿富汗後被帶到美國的阿富汗男子。川普將責任歸咎於拜登政府的移民政策，並在與記者的對話中使用了激烈言詞，同時在社群媒體上宣布了嚴格的移民限制措施。

在與記者的交鋒中，當被質疑為何將此事歸咎於拜登政府時，川普情緒激動地表示，是因為拜登政府允許這名嫌犯進入美國。他認為，這名嫌犯與其他數千名「不應該來這裡的人」一起搭飛機進入美國。面對記者的追問，川普表現出明顯的不耐煩，甚至用不禮貌的語言稱呼提問的記者。

國民兵遭槍擊事件不僅引發川普對記者的怒斥，更促使他在社群媒體上宣布重大政策轉變。他表示政府正準備「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」的移民申請，目的是讓美國的制度全面恢復。此外，川普還呼籲撤銷對那些被認為威脅國家安全的移民的入籍資格，並驅逐他認為與西方文明不相容的移民。

這些移民政策的宣布已在全球引起反響。位於印度新德里的移民機構表示對此感到不安。一位簽證服務公司老闆表示，當這麼多人信任美國時，做出這樣的決定是不合適的。

雖然目前尚不確定川普宣布的政策是否可行以及如何執行，但川普政府已經採取了實際行動，無限期暫停審理所有涉及阿富汗籍人士的移民申請案件。這一系列的政策變動和言論引發了各界對美國移民政策走向的關注和討論。

