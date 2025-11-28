2國民兵遭阿富汗移民槍擊重傷！川普怒下令重新審查「19國綠卡持有人」

美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services，USCIS）局長愛德洛（Joseph Edlow）。（圖／達志／美聯社）

美國2名國民警衛隊（National Guard，又稱國民兵）士兵於美東時間26日在華盛頓特區（Washington, D.C.）距白宮僅數個街區的市中心，遭29歲阿富汗移民拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）伏擊式槍擊受傷。隨後川普政府隨即表示，將重新審查來自19個指定高風險國家的綠卡持有人。

綜合外媒報導，美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services，USCIS）局長愛德洛（Joseph Edlow）表示，總統已指示他對「所有來自指定高風險國家的外國人，所持有的每1張綠卡進行全面、嚴格的重新審查。」

愛德洛補充：「保護這個國家與美國人民仍是最優先事項，而美國人民不會再承擔前一任政府魯莽安置政策的代價。」至於重新審查將以何種方式進行，目前尚無進一步細節。

這項命令是在阿富汗籍男子拉坎瓦爾涉嫌在26日於華盛頓特區，槍擊2名國民兵後發布的，2名士兵均遭受重傷。據悉，拉坎瓦爾於2021年美軍撤離阿富汗後，透過前總統拜登（Joe Biden）時期制定的「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國，並在今年稍早取得庇護資格。

當英國廣播公司（BBC）詢問哪些國家在名單上時，該機構指向白宮6月的1項公告，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬利亞、委內瑞拉、緬甸、查德、剛果共和國以及利比亞。

該公告旨在限制外國人進入美國，以防範「外國恐怖分子與其他國安及公共安全威脅。」川普政府表示，國家的安全疑慮、商務、學生與觀光簽證逾期比例，都是被列入名單的可能原因。

公告如此形容阿富汗：「塔利班（Taliban）是一個『特別指定全球恐怖組織』（Specially Designated Global Terrorist，SDGT），目前控制阿富汗。阿富汗缺乏具有能力或合作意願的中央政府來發行護照或民事文件，也不具備適當的篩查與審查措施。」

針對26日美軍遭槍擊的事件，美國總統川普（Donald Trump）表示，「此次攻擊凸顯了我們國家面臨的最大國安威脅。前任政府讓2000萬名身分不明、未經審查的外國人從世界各地進入美國，來自一些你不會想知道的地方。任何國家都無法容忍類似的風險。」

上週，負責此次綠卡審查的機構USCIS，已宣布針對所有在前總統拜登任內獲准的難民展開審查。26日，美國宣布暫停處理所有阿富汗人的移民申請。USCIS表示，此決定是在「安全與審查程序」檢討期間做出的。

