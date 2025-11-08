2團體合力維護雪霸安全 換400米繩、設85處反光牌
雪霸國家公園管理處推動和民間合力維護雪霸山區的環境和安全，今年由中華民國山難救助協會在高風險路段，包括品田山斷崖和素密達斷崖等，檢修更換總長400米的輔助繩索；另外，台灣山盟公益協會也在大霸北稜，設置85處反光路和及告示牌等共85處，希望能夠一起減少山難意外。
中華民國山難救助協會人員：「這裡沒有樹可以綁，只能靠這些釘子。」
山難救助協會人員爬到3524公尺的品田斷崖，要幫忙更換受損繩索。
中華民國山難救助協會人員：「小心喔，右邊喔右邊。」
頂著山上強勁的風勢，協會人員小心翼翼固定架好繩索後，在懸崖峭壁間反覆測試安全。
雪管處遊憩課技士胡景程：「看這樣拉的過程安不安全。」
雪霸國家公園內，有好幾處高風險路段，包括聖稜線品田斷崖、品田V型鞍和素密達斷崖等，之前都發生過山友不幸墜崖事件，中華民國山難救助協會主動出錢出力，由教練帶領前往這幾處斷崖，架設更換新的輔助繩索。
雪管處遊憩課技士胡景程：「這次他們總共帶了400米新的繩子去做更新，壞掉的他們會去做檢修，如果磨損很嚴重的，他就把它拆除掉，不要留在現場，就換上他們自己新的繩索。」
更換的繩索是這種專業靜力繩，400米長度加上鉤環，可以承受將近2600公斤的重量。
記者vs.雪管處遊憩課技士胡景程：「這個繩子屬於靜力繩，這個繩子比較不會有這麼大的彈性，讓山友拉的時候會比較好拉，（故意把它弄成這種顏色嗎？ ）比較醒目，讓山友可以看得清楚一點。」
另外台灣山盟公益協會也出動志工到大霸北稜，設置85處反光路標和告示牌。
雪管處遊憩課技士胡景程：「這個也是具有反光的顏色，讓山友在夜間或是起霧的時候，都可以比較清楚的看到這個牌面，減少在這個地方迷途的可能。」
兩大團體主動出錢出力，協助雪霸園區登山維修設備，為山友提供指路的明燈，不過雪管處表示，在這些困難地形，所架設的繩索都是輔助性質，山友通過斷崖時，還是要做相關安全措施。
更多東森新聞報導
報復性吃豬！彰化爌肉飯、肉圓排爆客狂嗑3碗
鳳凰颱風風雨最大時刻曝 14縣市暴風圈侵襲率破5成
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
其他人也在看
台NPO工作者遭要求改國籍 取消參與聯合國峰會資格
長期在台灣推動月經平權議題、創辦非營利組織「小紅帽」的倡議工作者林薇，近期原本受邀參加聯合國世界社會發展峰會，卻被要求更換國籍，最終被取消參與資格，讓她質疑是來自中國的政治打壓。公視新聞網 ・ 1 天前
台灣人參加「聯合國峰會」遭拒！ 中國籍秘書要求「換國籍」
聯合國又將台灣拒於門外！長期關注性別和人權的倡議工作者林薇，接受一個NGO組織邀請，參加在卡達舉辦的「世界社會發展峰會」，主辦的聯合國秘書處中國籍工作人員，卻要求她「更換國籍」，林薇最終也被取消審查資...華視 ・ 1 天前
UN：2025恐成史上最熱年之一 但高溫趨勢仍可逆轉
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國今天說，2025年受到一連串異常高溫影響，有望成為史上最炎熱的年份之一，但強調這一趨勢仍有可能逆轉。中央社 ・ 1 天前
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀...大愛電視 ・ 15 小時前
搶回高風險家庭男孩 社工趙佳儀獲衛福部紫絲帶獎
當家庭驟變、兒少受虐等困境發生時，總有一群人在第一時間挺身而出，這些社會安全網的幕後英雄，撐住脆弱家庭。衛福部今天舉辦「第11屆紫絲帶獎頒獎典禮」，獲獎者之一、桃園市家防中心聘用社工督導趙佳儀說，團隊每天都要處理近百件通報案件，也要在與案家通話短短30秒間取得資訊、評估風險。「我們的確在外界眼中就是自由時報 ・ 11 小時前
船主合資請吊車 23艘遊艇吊掛上岸躲颱風｜#鏡新聞
颱風就要來了，基隆碧砂漁港許多遊艇業者今天（11/8）早上，超前部屬防颱，船主們合資請吊車把遊艇吊到岸上停放。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前