2團體合力維護雪霸安全 換400米繩、設85處反光牌

中華民國山難救助協會，在高風險路段檢修總長400米的輔助繩索。（圖／東森新聞）





雪霸國家公園管理處推動和民間合力維護雪霸山區的環境和安全，今年由中華民國山難救助協會在高風險路段，包括品田山斷崖和素密達斷崖等，檢修更換總長400米的輔助繩索；另外，台灣山盟公益協會也在大霸北稜，設置85處反光路和及告示牌等共85處，希望能夠一起減少山難意外。

中華民國山難救助協會人員：「這裡沒有樹可以綁，只能靠這些釘子。」

山難救助協會人員爬到3524公尺的品田斷崖，要幫忙更換受損繩索。

中華民國山難救助協會人員：「小心喔，右邊喔右邊。」

頂著山上強勁的風勢，協會人員小心翼翼固定架好繩索後，在懸崖峭壁間反覆測試安全。

雪管處遊憩課技士胡景程：「看這樣拉的過程安不安全。」

雪霸國家公園內，有好幾處高風險路段，包括聖稜線品田斷崖、品田V型鞍和素密達斷崖等，之前都發生過山友不幸墜崖事件，中華民國山難救助協會主動出錢出力，由教練帶領前往這幾處斷崖，架設更換新的輔助繩索。

雪管處遊憩課技士胡景程：「這次他們總共帶了400米新的繩子去做更新，壞掉的他們會去做檢修，如果磨損很嚴重的，他就把它拆除掉，不要留在現場，就換上他們自己新的繩索。」

更換的繩索是這種專業靜力繩，400米長度加上鉤環，可以承受將近2600公斤的重量。

記者vs.雪管處遊憩課技士胡景程：「這個繩子屬於靜力繩，這個繩子比較不會有這麼大的彈性，讓山友拉的時候會比較好拉，（故意把它弄成這種顏色嗎？ ）比較醒目，讓山友可以看得清楚一點。」

另外台灣山盟公益協會也出動志工到大霸北稜，設置85處反光路標和告示牌。

雪管處遊憩課技士胡景程：「這個也是具有反光的顏色，讓山友在夜間或是起霧的時候，都可以比較清楚的看到這個牌面，減少在這個地方迷途的可能。」

兩大團體主動出錢出力，協助雪霸園區登山維修設備，為山友提供指路的明燈，不過雪管處表示，在這些困難地形，所架設的繩索都是輔助性質，山友通過斷崖時，還是要做相關安全措施。

