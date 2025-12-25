2地區7.5度低溫！全台「3高山有下雪機率」

生活中心／李明融報導

今（25日）冷氣團南下陪過耶誕節，全台氣溫驟降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探12至14度，西半部沿海及花東空曠地區有機會出現7.5度低溫；另外，想追雪的民眾機會大增，氣象專家賈新興指出，這波大陸冷氣團，比先前預報更有利降雪發生，估計合歡山、拉拉山、太平山有降雪機率。

冷氣團來襲轉濕冷！全台「3高山有下雪機率」專家示警：2地區7.5度低溫

賈新興點出今晚至明晨有機會出現7.5至9度左右低溫。（圖／翻攝自賈新興臉書）

冷氣團來襲轉濕冷！全台「3高山有下雪機率」專家示警：2地區7.5度低溫

今天冷氣團南下，全台轉濕冷。（圖／翻攝自氣象署）

中央氣象署指出，今（25日）大陸冷氣團南下及影響，各地氣溫下降，北部及宜蘭氣溫越晚越冷，白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及臺東高溫20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。

冷氣團來襲轉濕冷！全台「3高山有下雪機率」專家示警：2地區7.5度低溫

氣象專家賈新興預估，合歡山、拉拉山、太平山有降雪機率。（示意圖／民視新聞資料照）

氣象專家賈新興在臉書發文指出，這波大陸冷氣團預估北部高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣，降雪機率大增，他點出「合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山，也有降雪發生的機率」，今晚至明晨（26日）台北氣象站最低溫大約13.7至14.5，西半部沿海空曠地區，以及花東縱谷一帶，有機會出現7.5至9度左右低溫，是追雪族最有機會看到雪的時間點，同時提醒追雪民眾注意保暖，留意安全。

