2外國人持看板"求捐6萬醫藥費" 網友曝:其他地方也看過

南部中心／鄭博暉、林俊明、鄭榮文 嘉義台南報導

利用愛心行詐騙？嘉義有民眾發現兩名外國人，坐在人來人往的文化路，以手拿看板的方式，要求資助六萬塊的醫藥費，不過卻被眼尖的網友發現，他們也曾出沒在台中等地，報警處理後被驅離，不過這兩人之後，又出現在台南的花園夜市，故技重施。

兩外國人鬧市求資助，警獲報到場將兩人驅離！（圖／民視新聞）

民眾趕忙幫警方指路，兩名外國男子這下子也趕緊離開。原來這兩名外國人不只坐在地上，其中一人手還疑似受傷，以吊帶固定，另一人則是手拿看板，寫著銀行卡被凍結，需要六萬塊的醫療費用，希望大家幫忙。就有民眾熱心，給錢幫忙，不過事後卻發現，這兩個外國男子，之前在台中也出現過，在嘉義被驅趕後，又跑到台南的花園夜市，故技重施。民眾表示：「詐騙集團太多了大家都會怕，而這身為一個外國人，來到台灣做這樣的詐騙。」、「詐騙就是全台灣大家都覺得，很可惡的事情啊，沒想到還是外國人來騙。」嘉義市警局第一分局偵查隊長洪茂發表示：「以需要籌集醫療費用為理由，向路人乞討。」

台南火車站前，也遭民眾踢爆，不時有人向旅客乞討要錢吃飯！（圖／民視新聞）

警方初步了解，這兩名外國人，一個來自白俄羅斯，掛著吊帶的是俄羅斯人，因為沒有藉端滋擾或強索財物，警方只能勸離。無獨有偶在台南市的火車站，也有民眾發現，有人一直向旅客要錢吃飯，有的旅客不搭理，還會挨罵。民眾說：「還是會覺得他們有點，詐騙的嫌疑吧。」鐵路警獲報後，也加強巡查，強調依據社維法，公共場所乞討，可拘留或裁罰。鐵路警高雄分局台南分駐所長劉柏均強調：「乞討叫化不聽勸阻者，將處三日以下拘留，或新台幣一萬兩千元以下罰鍰。」其實不只在火車站大廳，就在火車站外，也時常可以發現，就有熟面孔站在馬路旁，也正對著往來的騎士、民眾乞討，沒有藉端滋擾或強索財物，警方只能勸導，但利用民眾愛心騙取錢財資助，不但讓心軟的民眾事後心裡受傷，也影響都市形象。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

