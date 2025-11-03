2外國人「募醫藥費6萬」遭轟假手斷 網怒：從台中騙到台南

民眾透露，一對外籍男女在台中、嘉義、台南請求捐款。（圖／翻攝自臉書／嘉義綠豆大小事）

近期不少網友目擊，有兩名俄羅斯人坐在台中一中商圈地板乞討，稱女子手部受傷，需要6萬元醫藥費，吸引不少熱心民眾上前捐款。不過兩人被踢爆是詐騙，濫用台灣人的愛心，陸續又出沒在嘉義、台南的夜市，消息傳開後，目擊者紛紛PO上網提醒大家，這兩人已用相同方式在3縣市乞討過，被警方驅趕。

日前民眾在台中一中街、逢甲夜市目擊，一男一女外籍人士坐在地上乞討，可見女生右手有厚厚的包紮，男生則拿著紙板上用繁體中文寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣。」

後來兩人被網友踢爆是詐騙後，又跑到嘉義文化路夜市的路邊乞討。當時有目擊者懷疑兩人為詐騙，因此報警處理，他們見警方到場，立刻從地上爬起，並在警方勸導下離開。

警方也查出兩人來自俄羅斯，一名是29歲的俄羅斯人、一名是25歲的白俄羅斯人。自在嘉義被目擊後，兩人隔日又在台南花園夜市出沒，以同樣的模式請求民眾捐款。

相關畫面被轉傳到各大社群平台上，不少網友搖頭直呼「去文化路夜市有看到，一整個覺得很詭異，原來是詐騙」、「不要讓善良台灣人捐款」、「不能把他們驅逐出境嗎」、「這兩個禮拜看到在一中街，現在跑去嘉義了喔」、「外國人知道在台灣詐騙是合法的」、「這怎麼看都是詐騙啊」。

更有目擊者透露，「他們之前在泰國也這麼做過，企圖不花自己的錢環遊世界」、「目擊到兩人，昨天手還吊著，今天就好了耶，還是湊到6萬要前往下個地方了」、「我剛剛看到他們在銀行前面數錢」。

