2外國客超商外「傘架當餐桌」！ 1.1萬網民戰翻

近日，一則關於2名外國遊客在台灣超商外用傘架作為餐桌的照片在網路上引起熱議，貼文曝光後，吸引超過1.1萬人按讚留言，並有正反兩面評價，有人幽默表示，稱讚他們的「生活智慧」，也有不少人對此表示批評，認為如果行為的主體是台灣人，可能會遭到更嚴厲的評價，並質疑社會對於外國人的包容度是否存在雙標現象。

有民眾於16日在臉書社團「活網缺愛集散地4.0」上發文並附上一張照片，內文中寫道：「原來是餐桌呀，以為是傘架。」畫面中可見，兩位金髮外國人坐在超商外的台階上，將傘架當成臨時餐桌，並在上面擺放便當盒和飲料杯。這一創意用餐的場景讓許多網友感到驚訝，並引發了不同的反應。

許多網友對這種行為表示幽默，稱讚他們的「生活智慧」，並留言「杯架發揮淋漓盡致」和「這個洞放飲料真的很合適」。然而，也有不少人對此表示批評，認為如果行為的主體是台灣人，可能會遭到更嚴厲的評價，並質疑社會對於外國人的包容度是否存在雙標現象。

這一事件不僅引發了網友的熱烈討論，也反映出文化差異和社會對不同族群行為的看法。許多人開始反思，是否應該對所有人在公共場合的行為持有一致的標準。

