「2大人氣Buffet」回來台北了！不到700元開吃 限定菜、開幕優惠一次看
生活中心／賴俊佑報導
2大人氣Buffet進駐北車商圈！饗賓集團旗下「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」進駐新光三越站前店13樓，12月23日同步開幕，果然匯台北新光站前店特別推出7道開幕限定料理，朵頤牛排推出11道海陸排餐搭配百匯餐點，最低728元開吃；另外，乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2，最低390元就能品嘗「炭火燒牛舌定食」。
果然匯、朵頤牛排進駐北車商圈 新光視為帶動人潮王牌
饗賓集團看準台北車站國內外旅客聚集，以及北車商圈沒有大型Buffet經營，因此將旗下2大人氣Buffet進駐新光三越站前店，新光三越也將這2間店視為帶動人潮的王牌。
饗賓集團表示，果然匯曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，1年約有30萬來客數，其中國際客佔2成，此次果然匯展店是明曜店租約到期後，回歸台北市中心盛大開幕的里程碑，預估國際客會增加提升到4成，提供國內外旅客蔬食新選擇。
曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」的朵頤牛排，2024年因租約到期歇業，今年選擇台南新光三越小北門作為回歸第一站，第二站進駐新莊宏匯廣場，第三站進駐台北新光三越站前店，饗賓集團表示朵頤牛排明年持續展店，目標2026年全台達10家門市。
果然匯不到700元開吃！7道開幕限定料理
果然匯台北新光站前店占地260坪，擁有312個客席座位，並推出7道開幕限定料理，首推「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，新鮮櫛瓜細刨成麵，佐以微辣香氣的剝皮辣椒與主廚特製金桔醬，搭配蝴蝶麵增添口感，清爽無負擔。
其他推薦包括豆乳與當令時蔬熬煮湯頭的「旬蔬豆乳鍋」，當令南瓜及青花菜搭配滑順濃郁奶油醬的「奶油南瓜燴時蔬」，植物肉、麵腸及猴頭菇炸至酥脆淋上泰式醬汁的「泰式椒麻酥排」，新鮮金針菇排列成扇形炸至酥脆的「金針酥扇」，平假日午、晚餐限定供應；豆腐刻成菊花造型於湯中盛開的「菊花豆腐」 平日午、晚餐限定供應；新竹在地甜柿細膩融合綿密奶酪的「甜柿乳酪捲」，假日下午餐供應。
果然匯平日午、晚餐608元，假日午、晚餐688元，假日下午餐638元，另收1成服務費；台北新光站前店推出好禮3重送，12月23日至1月31日用餐並於Google評論打卡贈送品牌茶包禮盒，1月1日至1月7日正式開幕期間用餐並於Google評論打卡，或出示明曜紀念相框，贈送品牌茶包禮盒與造型小燈箱。1月1日至3月31日於「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。
朵頤牛排排餐+自助吧最低728元開吃
朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列，經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，還有「法式鴨腿佐莓果醬」、「主廚精選扁鱈排」以及「味噌焦糖豬肋排」；精選主餐則有新升級的「美國Prime帶骨牛小排」以及「慢熟法式羊排」；極饗主餐有新升級的「美國Prime肋眼牛排」以及海味奢華的「極饗焗烤龍蝦」；海陸雙饗系列則有「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Prime肋眼牛排」、「美國Prime板腱牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。
朵頤牛排的精選豐盛百匯餐台，提供美味無限自取，內容豐富多樣。從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，餐點風格涵蓋各式異國風味。再搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。
牛舌佑介牛舌套餐390元開吃超親民！
台灣牛舌專賣店一間一間開，包括掀起排隊熱潮的「東山牛舌」，以及評價兩極的「牛舌的檸檬」；乾杯藉由集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，成為日常可享的美味；「牛舌佑介」堅守傳統仙台式炭烤手法，嚴選牛舌47%中後段精華部位，透過鹽漬熟成與時間淬鍊，成就柔軟而富有彈性的口感。職人手切與精細的刀花，再以炭火直燒瞬間封存肉汁，使每一片牛舌都散發深邃炭香、粉嫩多汁的迷人風味。
主打的「牛舌定食系列」依牛舌部位與質地細分為三段，入門款「牛舌赤身」價格最為親民，清爽低脂、爽脆彈牙。招牌必點「上選牛舌」，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡，而一頭牛僅取得兩片的牛舌根部「特選牛舌」，為追求柔嫩軟腴口感的饕客首選。
牛舌佑介採用定食套餐形式，除了主角牛舌，結合了燒肉店人氣經典菜色，推出四大定食系列：高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬，並組合成14款定食選擇，價格介於380元至810元，另收1成服務費。
