2大壽司業者聯名IP 分別鎖定三麗鷗.遊戲大作

台北市 / 綜合報導

IP聯名大戰持續發酵，近期兩大日本連鎖壽司品牌，都推出聯名餐點以及周邊商品，其中一間鎖定可愛的三麗鷗，另一間則是看準遊戲熱潮「魔物獵人荒野」，另外就連早餐店跟披薩店，也加入戰局。而這策略在網路上掀起討論話題，至於是否能實際帶動營收，還得再觀察。

美樂蒂、人魚漢頓還有凱蒂貓，三麗鷗家族明星模樣有夠萌，仔細看壽司盤上還有「小小達摩」，日本連鎖壽司品牌與三麗鷗聯名，用扭蛋打造驚喜感，想要吊飾磁鐵還是御守，消費者得碰碰手氣，民眾VS.記者說：「我是喜歡那個Hello Kitty的，然後有裡面有小東西的，就很可愛這樣，那如果剛好轉到，不是妳最想要的那個扭蛋怎麼辦，就下次來吃，因為它本身就很可愛，而且我也滿喜歡吃壽司，扭到的通常都是不想要的東西。」

廣告 廣告

獵人奔馳的身影，預告史詩級冒險即將啟程，看準這股強大的遊戲魅力，日本另一家連鎖壽司品牌，則是與電玩IP「魔物獵人荒野」聯名，將狩獵快感從螢幕延伸到餐桌，不只壽司店，連鎖早餐品牌也來搶IP聯名商機，主打擁有眾多粉絲的「史努比」，不只包裝換新裝，也用玩偶抱枕毯吊飾等，吸引消費者目光，至於連鎖披薩品牌同樣走超萌路線，讓美樂蒂躍上迷你招牌燈，IP商機持續發酵，業者得隨時鎖定，跨領域聯名的流量密碼。

原始連結







更多華視新聞報導

亞洲藏壽司擁抱IP財 明年在台展5店

可愛IP發威！ 冰淇淋聯名瑪利歐.超商推「內褲瓶套」

「可甜可鹹」衝擊視覺味蕾！ 壽司品牌找洋芋片聯名

