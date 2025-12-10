2大學生「射龍門」欠百萬遭3煞持槍擄走！淡水警攻堅逮1嫌 意外見「被害人」趴趴走

【記者曾佳俊／新北報導】新北市淡水區北新路今（10）日上午傳出有3名惡煞持槍擄人！2名男大學生疑似玩「射龍門」，分別欠下3萬和140萬賭債，遭被逼簽下本票並擄走，被載回家拿錢時偷偷報案求救，轄區警方獲報出動大批幹員荷槍實彈到淡水北新路某社區攻堅救援，將2名可以自由在社區1樓行動的「被害人」救出，並於地下室停車場將1名嫌犯逮捕，不過現場沒有發現槍枝，至於另2名歹徒與槍枝，警方仍在釐清調查中。

據了解，報案電話中指稱，為了140萬元賭債，有2名年約20歲的大學生今天清晨被3名持槍歹徒開車擄走，並強押回到新北市淡水北新路某社區拿錢，警方隨即調度大批幹員前荷槍實彈往準備攻堅，卻只在停車場找到1名嫌疑人坐在車內等待，並沒有被害人，也沒有查獲槍枝。

而經過查找，警方後來於社區1樓發現2名「被害人」，3人目前全部帶回派出所調查案情，尚不清楚過程中是否有如報案所述的歹徒人數及相關持槍強行擄人、限制自由等行徑，警方還在釐清之中。

大批警力堵住社區停車場出入口，不讓犯嫌有逃脫機會。翻攝畫面

