2大學「越綁越緊」！合作幕後原因曝光 校方驚喊：攜手拚國際化

實習記者藍子瑄／新北報導

馬偕醫學大學與中原大學3日舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式啟動兩校在跨領域人才培育、科研合作及產學鏈結等領域的長期夥伴關係。（圖／馬偕醫大提供）

馬偕醫學大學與中原大學 3 日簽署合作備忘錄（MOU），正式展開跨領域人才培育、科研合作與產學鏈結等長期夥伴關係。兩校強調，盼透過資源共享與策略聯盟，推動教育創新、強化科研量能，打造國內高教跨域合作的新典範。

中原大學董事長張光正表示，兩校都以基督教信仰為核心價值，這也將成為彼此合作的力量。兩校會中進行深度交流，分享彼此的辦學特色與發展重點，並規劃未來合作藍圖。合作方向包括：建立互補的產學機制、推動新創育成、強化國際交流與國際學生招募、教師合聘以及提升研究成果等。雙方期望藉由專長互補，創造「1＋1大於2」的高教合作效益。

簽署儀式後，中原大學團隊參訪馬偕醫學大學校園，包括護理系產兒科教室、視光系實驗室、醫檢再生系實驗室、大體解剖實驗室及聽語學系學生實習中心等空間，對馬偕在醫療教育領域的成果有更深了解。

雙方均表示，未來將積極落實各項合作計畫，推動教學創新與研究突破，共同培育具國際視野與跨域能力的新世代人才。此次 MOU 不僅深化兩校在教育與科研上的共同願景，也反映台灣高等教育正朝跨域整合發展，為校際合作立下新的標竿。

此次活動，馬偕醫大的出席陣容包括董事長周克修、校長葉宏一及主管團隊 16 人；中原大學則由董事長張光正、校長李英明等 10 位重要主管出席，共同見證這場具歷史意義的合作啟動。

