2大男團聯手拋震撼彈！鬆口開春紅包 他當莊家「錢發著就沒了」

男團「F.F.O」與「ARKis」聯手釋出開春震撼彈，將於3月1日在高雄後台Backstage Live舉辦「The Uncharted Realm」見面會。為了這場開年盛事，男孩們在緊湊的過年假期前搶先大方分享「紅包運用計畫」，除了有人要拿紅包繳學費、有人想加碼孝親，更爆出過年當莊家「錢發著發著就沒了」的搞笑回憶。

F.F.O鈞嘉（後排右2）光榮返鄉開唱。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

首度來到港都開唱，F.F.O既興奮又感性。身為在地人的鈞嘉期待讓高雄朋友看見他的成長，回憶起上次演出最難忘的事，莫過於和俊希首次公開演唱自創曲。俊希也認為創作帶來的成就感無可取代，並預告此次將準備不同表演。至琦則心繫遠距離的粉絲，「終於可以滿足那些因為距離看不到我們的人，上次跟台下互動很深刻，希望這次也能感受南部的熱情。」

ARKis異口同聲表示期待新歌首演，雁凱卻幽默許願：「南部的活動比較不常去，心情非常火熱，但上次最印象深刻的是『鬼臉大作戰』，希望這次不會再有了！」高雄人東翰則分享近鄉情怯的喜悅，「回到家鄉真的很高興，但也同步有點緊張，這次我會帶來更好的表演給大家！」Alex感性補充，希望能補足北場遺憾，並展現兩團合力攻佔南台灣的決心。

ARKis李定（後排右1）自爆當遊戲莊家，結果「錢發著發著就沒了」。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

提到即將到來的農曆假期，F.F.O加藤笑說要與台灣朋友打牌度過；同團的彥旭則打算出國玩，但也懷念地說：「阿嬤煮的菜我都喜歡，但也因此變胖不少，如果今年刮刮樂中獎會捐公益！」

ARKis彫秦則是刮刮樂專業戶，去年中了2千元，今年要繼續挑戰；Mikey最期待的是放鞭炮與家鄉味，「好久沒吃到阿嬤的菜了！」李定則分享令人哭笑不得的回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」生動描繪出兩團成員們私下親民逗趣的一面。

2025對兩團來說是個豐收年，F.F.O勝銘感性地說：「這路以來謝謝爸媽栽培，這次想包紅包給他們驚喜，但爸媽應該還是會給我紅包！」就學中的小新則非常務實，笑稱紅包是「繳學費的錢」。ARKis的Vin認為紅包能分享喜氣，甚至會發給來訪的朋友，收到的紅包錢則會投資在自己身上；崇峻則展現成熟一面：「20歲後就開始包紅包，出道一年了，今年想包個比以往大一點的，不只是金額，而是希望家人知道我把他們的付出放在心上。」

