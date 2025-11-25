2大超商、全聯開千萬發票！他花64元變富翁 中獎門市一次看
生活中心／賴俊佑報導
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN、全家和全聯皆開出千萬發票，其中7-ELEVEN幸運兒花64元買飲料抱走千萬大獎，全家幸運兒花115元買義大利麵中千萬大獎，全聯幸運兒則是花85元買鮮奶致富。
2大超商、全聯皆開出千萬發票！最低花64元變千萬富翁
7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有九名幸運兒；其中一人花274元購買鮮食、生活用品、飲品中千萬特別獎，另一人花64元購買飲品、鮮食中千萬特別獎。
全家本期開出2張千萬特別獎、2張200萬特獎、2張20萬元頭獎和1組雲端發票專屬獎1百萬，共有七位幸運兒；其中一名幸運兒花115元買義大利麵及截切西瓜就抱回千萬大獎，另一名幸運兒以全家會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，花費148元就中千萬發票。
全聯本期開出1張千萬發票，開在台北中正南昌門市，幸運兒花85元購買鮮乳即獲得特別獎1000萬元。
財政部公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。
