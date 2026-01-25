2大陸正妹到日本玩 飯店房間慘變垃圾場！噁心畫面曝

有從事旅宿業的日本民眾分享接待2名來自大陸的正妹旅客，退房時才發現她們把房間變成垃圾場。（圖／翻攝自Threads／akki_kiku）

近期有一名從事旅宿業的日本民眾上網分享，接待2名來自大陸的正妹旅客，沒想到她們離開後，房間如垃圾場，當下已依規定向對方酌收清潔費用，但一度遭拒絕並發生爭執，所幸最後還是順利解決。房間噁心畫面曝光後，廣大網友很震驚，尤其日本網友紛紛痛批她們缺乏住宿禮儀，直接造成清潔人員困擾，勸飯店或民宿業者都該拒絕這類客人入住。

社群平台Threads流傳一則貼文引發熱議，至今已有近2000萬次瀏覽，內容是一名日本網友分享接待2名來自大陸的正妹旅客，對方退房後房間凌亂不堪，清潔狀況令人難以接受，原PO透露，當下依照飯店規定向她們酌收清潔費用，但對方一度拒絕導致雙方發生爭執。所幸最後仍順利解決，但他也直言難以理解旅客在如此環境中居住是否感到不適，並以「髒亂房間」形容該情況。

原PO隨文附上2名大陸正妹退房時房間的照片，立刻迅速吸引大量留言，許多日本網友留言批評旅客缺乏基本住宿禮儀，「旅客不都會遵守垃圾分類和簡單整理房間嗎？」、「看到就想吐了，好可怕」、「辛苦清潔人員了」，認為2名女子的行為已造成清潔人員困擾；另外，也有人直言應拒絕類似客人入住。部分留言言詞激烈，甚至出現情緒性與攻擊性的表述，掀起爭議。

同時也有不少來自台灣的網友現身留言，其中有人強調自己赴日旅遊時，退房前都會主動整理房間、分類垃圾，並附上照片證明離開時的房況幾乎與入住時無異，表達身為台灣旅客的自我要求與驕傲，並指出無論哪個國家，都不應以偏概全，任何地方都可能存在少數不守規範的旅客。

除此之外，還有理性聲音呼籲，問題不在國籍，而在個人行為，若出現嚴重影響住宿品質的情況，業者可依規定通報並拒絕再度接待。事件也再次引發外界對旅遊禮儀、文化差異及網路言論分寸的討論，提醒旅客在海外應尊重當地規範，避免因個人行為影響整體形象。

