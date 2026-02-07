2大「人氣甜點」來台南了 蘋果糖、草莓千層快閃新光三越小北門店

記者林昱孜／台南報導

《ButterSays》「雪藏草莓千層」視覺超震撼，將在2月快閃新光三越小北門店。（圖／業者提供）

新光三越台南小北門店喜迎馬年，特別引進兩大話題甜點《東京林檎製飴所》、《ButterSays雪藏草莓千層》限時快閃，消息一曝光立刻引起網友熱烈討論，此外，館方還推出超值福袋與一系列傳統藝陣表演，搭配銀行回饋禮遇，搶攻馬年農曆春節商機。

《POMME d’AMOUR TOKYO東京林檎製飴所》正式宣布2／11至2／23重返台南，並選定台南小北門做為獨家快閃。（圖／業者提供）

年11月席捲整個台南市、threads上每日討論度激增的蘋果醣瘋潮，《POMME d’AMOUR TOKYO東京林檎製飴所》正式宣布2／11至2／23重返台南，並選定台南小北門做為獨家快閃。同場加映人氣名店《ButterSays》，帶來視覺震撼的「雪藏草莓千層」，、琥珀焦糖酥皮搭配雙重奶香內餡與冬季新鮮草莓，每一口都聽得見酥脆，2／28前都吃得到。

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊去年帶台糖的砂糖帶回日本，結果被誤會是帶「毒品」，意外爆紅。（圖／業者提供）

除了味蕾滿足，新春重頭戲「馬年好運福袋」更是誠意滿滿，總價值超過3000元，大獎包含宏佳騰機車、精美鑽墜及最新iPhone，讓民眾試手氣博好彩頭。活動期間更規劃「新春鼓藝節」，從祥獅獻瑞、宋江陣到太鼓集錦與街頭藝陣，天天都有精彩演出；親子客層還能體驗「新春奇幻樂園」的旋轉木馬與返鄉小火車。

此外，小北門店特別集結台南在地五大知名廟宇，包括台灣首廟天壇、鹿耳門天后宮等，推出眾神加持的開運錢母與御守兌換活動。今年過年，不妨到台南小北門看表演、吃甜點、求好運，度過充滿年味的假期。

