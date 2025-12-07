2大「沒用的東西」默默吞噬退休金！專家勸：快扔掉

財經中心／倪譽瑋報導

日媒點出，當地不少民眾看到衣服便宜、好看就買，結果衣櫃塞滿多件完全沒穿過的衣服。（示意圖／資料照）

小心家裡囤物太多！日本知名二手買賣平台公布，當地人家中囤積的「隱性資產」平均價值破萬，這些資產是買了後就放著不用長達一年以上，囤積量最多的品項便是「衣服」；還有比衣服更讓人心痛的「食物」，日本家庭一年浪費的食物高達233萬噸，有四成是買了堆冰箱或儲藏室，完全沒吃就放到過期，日媒也直言「這兩樣沒用的東西會吞噬你的退休金，應該在春季大掃除時扔掉。」藉此養成節制購物的習慣。

日本家庭「隱性資產」極高 平均每戶囤物價值破萬

根據日媒《President Online》報導，當地知名網路二手交易平台「Mercari」的最新調查指出，日本全國累積的「隱性資產」高達約90兆日圓（約新台幣18兆），平均每人在家中就放著71.5萬日圓（約新台幣14萬）的閒置物品，換算成一家兩口，也等於家裡「睡著」超過140萬日圓（約新台幣28萬）的財產。

這些「隱性資產」指的是被放置一年以上、但依舊具有轉售價值的物品，Mercari依據相關二手交易平台上出售的價格、物品件數，統整出囤最多的隱性資產排名，分類中以「服飾」最多，高達33.6%、其次是「休閒用品」22.2％；「書籍、音樂、遊戲」佔21.2％；「家電、家具」佔20％。從年齡區分，60多歲民眾累積的閒置物最多，平均價值超過百萬日圓。

兩大錢坑：衣服買了不穿、冰箱食物放到過期

報導特別說明囤積最多的「服飾」，一般人一年平均買約20件、丟14件，剩下衣服多會出現幾件「從未使用過」的案例，一整年都不穿，導致衣櫃越塞越滿。專家提醒，頻買「便宜又容易忘記的衣服」常導致重複購物，建議定期整理衣櫃，判別自己真正需要的衣服，以有效降低無意義的消費。

報導補充，食物浪費同樣驚人，根據2023會計年度的數據，日本家庭一年浪費的食物高達233萬噸，約四成甚至是未開封就被丟棄；至於浪費食物的原因，往往是冰箱放太多，看不到、吃不到，最後全過期。專家建議，可改買小包裝食物，或直接縮小冰箱，強制減少食物囤積量。

省錢方法？怎麼守住退休金？

最後，報導提出一些「守住退休後生活品質」的方案，先避免讓「隱性資產」默默侵蝕財務，建議將衣櫃、冰箱與儲藏空間控制在「七成容量」，若時常爆滿，應適時在大掃除時扔掉沒用的東西。

在花錢上也是一樣，試著把生活開銷控制在工作時收入的70％，再配合儲藏空間只放真正需要的物品，習慣之後自然能減少購物衝動，讓支出控制在可負擔的範圍內。報導提醒，現在「物質多寡」已不再是衡量富裕的標準，唯有降低不必要的購買，才能讓家庭財務與退休存款保持健康平衡。

