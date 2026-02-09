2大LINE詐騙一堆人中招 官方：要求提供1資料百分百是詐騙

詐騙手法不斷翻新，LINE官方提醒，要特別留意假冒客服或冒充朋友的訊息，尤其涉及「免費」或「限時」禮物時，更要確認來源，同時也要注意帳號安全，若有人要求提供認證碼，幾乎可以判定是詐騙，並定期進行帳號健檢，綁定Apple或Google帳號，以確保帳號被盜時能快速找回。

LINE於官方網站指出，多數詐騙案例，都是利用高度擬真話術與急迫情境，讓用戶誤信訊息，如假冒客服、冒充朋友或廠商，利用時間壓力迫使用戶立即操作，提醒遇到宣稱免費或「限時」的禮物時，務必保持警覺，先確認訊息來源，不要因貪小便宜造成損失。

LINE表示，認證碼是保護帳號的重要機制，若有人要求提供認證碼，幾乎可以判定是詐騙，建議遇到這種情況應立即封鎖、檢舉，避免帳號落入詐騙集團手中；如果帳號不慎被盜用，用戶可透過LINE官方提供的「再次登入」機制快速取回帳號，切勿聽信非官方指示操作。

為降低帳號被盜風險，LINE建議用戶定期進行「帳號健檢」，確認自己的帳號資訊完整，包括電話號碼、電子郵件、密碼，以及綁定的Apple或Google帳號。

LINE解釋，綁定Apple或Google帳號好處是，如果帳號不慎被盜，可以更容易找回，但絕對不要綁定他人的帳號，以免造成安全漏洞或無法取回帳號。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

