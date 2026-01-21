2天內第3起脫軌意外！西班牙通勤列車撞擋土牆 司機亡、逾37傷

西班牙巴塞隆納附近赫利達，一列通勤列車20日因擋土牆倒塌而脫軌。（圖／達志／美聯社）

西班牙南部安達魯西亞在當地時間18日傍晚發生2列高鐵列車相撞的事故，造成至少42人死亡、數十人重傷。未料僅隔2天，西班牙20日晚間再傳出加泰隆尼亞地區附近一列火車脫軌，造成1名司機死亡、至少37名乘客受傷，其中4人傷勢嚴重。

根據《BBC》報導，西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）地區巴塞隆納（Barcelona）近郊，20日晚間發生嚴重鐵路事故。一列Rodalies通勤列車行經赫利達（Gelida）與聖薩杜爾尼（Sant Sadurní）之間時，撞上鐵路旁倒塌的擋土牆，導致列車脫軌，造成列車司機不幸喪命、多人受傷。

事發當時，西班牙東北部正遭逢強烈暴雨侵襲，東部與西北部沿海地區皆因惡劣天候，進入高度警戒狀態。緊急救難單位指出，現場出動11輛救護車，在距離巴塞隆納約35公里的赫利達地區進行傷患救治。

消防單位表示，共派出35支救援隊伍前往現場，並成功救出一名受困於列車內的乘客。隨後更新指出，已確認車內無人滯留，車上所有乘客均已被安全疏散，救援人員也對周邊區域進行全面搜索，以排除是否仍有其他受害者。

此外，巴塞隆納通勤鐵路網當天另有一列列車發生脫軌事故。西班牙鐵路網營運商Adif指出，該列車的車輪軸遭暴風雨引發的落石擊中而脫軌。該班車行駛於巴塞隆納東北方的布拉內斯（Blanes）與馬薩內特－馬薩內斯（Maçanet-Massanes）之間，所幸未傳出人員傷亡，但相關路線服務已暫停。

此次加泰隆尼亞接連發生鐵路事故，距離西班牙另一起重大鐵路意外僅相隔兩天。18日安達盧西亞自治區（Andalucía）阿達穆斯鎮（Adamuz）兩列高速列車發生碰撞，被視為西班牙十多年來最嚴重的鐵路事故之一。該起事故中，一列開往首都馬德里（Madrid）的列車車廂脫軌，並衝撞至對向軌道，隨後與迎面而來、行駛於反方向的高速列車相撞，已知至少造成42人罹難。

