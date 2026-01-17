2天內連2起吊車倒塌釀34死 泰國ITD承攬14標案全面停工15天

泰國最近短短2天內發生2起吊車倒塌致命事故，引發社會高度關注。（圖／達志／美聯社）

泰國最近短短2天內發生2起吊車倒塌致命事故，引發社會高度關注。泰國交通部於週五下令，針對義大利－泰國發展公司（Italian-Thai Development PCL）承攬的14項工程合約，以及其他由交通部監督的大型建設計畫，全面停工15天，進行安全檢查與評估。

《路透社》報導，泰國東北部那空叻差是瑪府（NakhonRatchasima）1列火車，日前因工程吊車倒塌而出軌，造成32名乘客不幸罹難；約24小時後，曼谷近郊再度發生吊車坍塌，2名駕駛因車輛遭壓毀身亡。經查，2起事故皆與義大利－泰國發展公司承攬工程所使用的吊車有關。

泰國交通部指出，停工期間將由專家團隊進行全面且細緻的安全檢查，確認工程是否符合相關規範。除上述14項工程外，交通部也要求其他重大公共工程同步暫停施工，若發現違規或疏失，將依法採取行政或法律行動。

成立於1958年的義大利－泰國發展公司對外表示，已接受相關責任，並將對受害者及其家屬提供照顧、賠償與必要補救措施。然而，該公司也向證券交易所聲明，涉案的兩項合約目前仍然有效。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，政府已指示交通部終止涉及事故的兩項工程合約，並對承包商追究法律責任。他表示，相關工程已對公共安全構成威脅，政府必須果斷處置，以保障民眾生命與財產安全。

泰國目前正推動大規模基礎建設，包括高速公路與高速鐵路網絡。官方規劃，連接曼谷與寮國邊境的高速鐵路全線，預計於2030年完工。此次連環事故，也讓工程安全與監管問題再度成為社會焦點。

