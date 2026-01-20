2天內4起鯊魚襲擊！澳洲海灘公牛鯊再傷39歲衝浪客 暴雨創造最適宜環境

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

隨著又1名衝浪客遭鯊魚咬傷的消息傳出，這已經是48小時內在新南威爾斯州（New South Wales）海岸線出現的第4起鯊魚襲擊人類案件，目前該名衝浪客已被送往醫院安置，情況穩定。

澳洲2天內4起鯊魚襲擊，官方認為是公牛鯊所致。（示意圖／unsplash）

根據BBC報導，該名39歲男性衝浪客於周二早上在新月灣衝浪時，遭到鯊魚衝擊，該隻鯊魚直接咬穿他的衝浪板，他則收到輕微割傷，送醫後無大礙。在這第4起鯊魚襲擊發生後，警方表示，雪梨北部區域的所有海灘都將暫停開放。

新南威爾斯州警司麥納蒂（Joseph McNulty）表示，近期當地的連日大雨可能為鯊魚襲擊創造了完美的環境，雨水將營養物質沖刷進海水中，而營養物質吸引了鯊魚靠近岸邊。

新南威爾斯州衝浪救生協會的執行長皮爾斯（Steve Pearce）表示，該名衝浪客非常幸運的僅受輕傷，「我們強烈建議避開在河流出海口從事水上活動，那裡明顯是鯊魚聚集的地方。」他補充道「如果水域很混濁我也不建議下水。」

報導指出，1名年輕衝浪客於周一在迪外海灘（Dee Why Beach）幸運僅受輕傷，但在數小時後，1名27歲遊客卻因鯊魚襲擊身受重傷，將終身殘疾。更早在周日時，1名12歲男童在雪梨著名的哈伯海灘（Harbour beach）也因鯊魚襲擊受重傷。

澳洲當局認為近日數起鯊魚襲擊案件都是公牛鯊所致，此種鯊魚可以在淡水及鹹水環境生活，也是少數幾種對人類會造成危害的鯊魚種類，根據國際鯊魚襲擊檔案，公牛鯊是第三致命的鯊魚種類。去年11月，1名女子因公牛鯊襲擊致死，另外有一名男子也因公牛鯊襲擊受重傷。雖然澳洲是國際公認的鯊魚襲擊頻傳區域，但遭到鯊魚攻擊的機率依舊微乎其微。

