2天前剛更新影片！陸戶外網紅攀岩墜崖亡 遺體被無人機運下山

大陸一名「70後」戶外網紅「濤哥」傳出本月16日在山東青島的嶗山失足墜崖身亡，遺體隨後被工業無人機運下山。事發前2天，該網紅還在社群平台更新影片，他和一群人徒手攀爬一塊立於山巔的巨石，下方就是直墜的懸崖。

網友發布的畫面顯示「濤哥」的遺體被運下山。（圖／翻攝《極目新聞》）

根據陸媒《極目新聞》與《快科技》，有網友發布影片顯示，一架無人機吊著擔架從山間升起，擔架上抬著遺體。知情人士證實，墜亡者確實為「濤哥」。影片還顯示，該網紅的管理員在粉絲群組發布通知稱，群主因意外不幸離世，請大家自行退群。

廣告 廣告

當地救援隊一名工作人員透露，16日確實有驢友（「旅友」諧音，指以徒步、登山等方式進行自助旅行的戶外愛好者）墜崖死亡。該工作人員補充說，「一般情況下，人沒有生命體徵了，我們才會用無人機運輸」。

據報導，事發當天，「濤哥」在嶗山一處80度陡坡的未開發區域攀岩，不慎失足墜崖，被發現時已無生命跡象。

死者的社群帳號簡介顯示，其組織的登山群體成員達到2000多人，每週都會舉辦戶外活動。從發布的內容來看，「濤哥」生前熱衷挑戰險峻山路，拍攝地多在陡坡、懸崖、巨石上，且幾乎沒有任何防護措施。

對此，有陸媒致電嶗山風景區管委會和當地派出所，但對方均稱不了解具體情況。當地消防站工作人員表示，16日確實有出動救援，但抵達時民間救援隊已處置完畢。

且陸媒查閱「濤哥」的社群帳號發現，「濤哥」擁有4670個粉絲的抖音帳號已在17日下午改名為數字，其先前發布的影片全部被隱藏。

延伸閱讀

NBA/為新秀守住首戰球！湖人硬槓裁判 字母哥暖舉引東契奇狂讚

NBA/最後一擊失手！約基奇超級大三元白忙 金塊7連勝斷

NBA/「我的肺像新生兒！」詹姆斯全程隨隊練習 美媒估19日首秀