2天前才發文！曹西平過世粉絲不捨：罵我們「醜八怪」
曹西平29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。臉書最後貼文也湧入粉絲哀悼，「再也聽不到你說『醜八怪』了」。
曹西平前天才發文談到地震，「經過921大地震洗禮之後我都不會跑，我就是坐在那裡，我不會動，一切交給老天爺的安排。孩子們在外面問我說你一個人在家還好嗎？你有躲起來嗎？我說躲去哪裡，我沒有躲，我就坐在椅子上。你問我害怕嗎？害怕。你問我跑呢？跑去哪？該發生就發生了，想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的，繼續煮菜ING」。曹西平感嘆，「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了。天災人禍誰又可以躲得過呢？」並曬出自己煮的多道菜，「過年可以不要訂購年菜了嗎？」
當天曹西平也在留言區與粉絲互動，「地震嚇到大家了」、「煮一餐飯菜也是很辛苦的」、「妳住三十樓妳就不要跑了吧」、「四哥親手煮的家常菜」、「隨遇而安」。
不料，昨晚曹西平被乾兒子發現於三重河邊北街住宅內失去呼吸心跳，救護人員獲報趕抵現場，確認他身上已有明顯屍斑且肢體僵硬，研判應已死亡多時，享壽66歲。消息曝光後震驚各界，生前最後的貼文也湧入粉絲哀悼，「怎麼會這麼突然！再也看不到你直播、再也看不到你發文了！真的不敢相信這是真的！四哥，一路好走」、「你等等就會發文對不對：我在這裡好好的什麼我死了！醜八怪！」、「RIP，希望無病無痛一路好走」、「曹大哥一路好走，我太難相信了…」、「感謝曹大哥為台灣娛樂帶來的歡樂，一路好走」、「天啊！每天都看四哥的粉絲頁和美味的主廚上菜，怎麼會突然就離開了！」、「真的不要鬧了你這個醜八怪，怎麼這麼突然啦」、「孝順的四哥，來的突然，但也沒有痛苦拖累、一切都好了！一路好走」。
