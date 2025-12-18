2天前才露面！57歲江志豐疑病倒「躺了幾十小時」吐現況：閻王拒收

記者徐珮華／綜合報導

57歲台語歌手江志豐唱紅〈七天〉、〈愛你的理由〉等歌曲，也曾為葉啟田、羅時豐、蔡小虎等人製作作品，今年初突然自爆罹患食道癌零期，不過病情已在3年前透過藥物獲得控制。未料2天前才公開露面的他，今（18）日卻疑似自爆健康出狀況，引發外界關切。

江志豐（左）2天前才與媽媽（右）現身力挺龍千玉（中）。（圖／記者趙于瑩攝影）

江志豐稍早在社群平台寫下「躺了幾十小時，閻王拒收」，雖未進一步說明具體情形，但短短10字已引發網友熱議。大批粉絲湧入留言區關心「發生了什麼事」、「好好保重，好好照顧身體健康」、「江老師保重，還想繼續聽你寫的歌，每一首都很棒」，圈內好友劉至翰、唐儷、蘇宥蓉也紛紛關切「大哥保重」、「哥，怎麼了」、「哥你還好嗎」。

江志豐疑似身體出狀況。（圖／翻攝自江志豐臉書）

事實上，江志豐16日才現身姊姊龍千玉演唱會記者會，與母親一同到場力挺，當時他氣色紅潤，未見異狀。如今疑似病倒，《三立新聞網》詢問江志豐方，尚未取得回應。

