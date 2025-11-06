2天前還在質詢！苗栗「八連霸民代」驚傳病逝 妻子證實了

苗栗市資深市民代表蘇文霸，雖已年屆70歲、長年受病痛纏身，仍堅守崗位參與市政監督。他在10月17日至11月3日的定期會與延會期間，即使身體不適，仍親自出席並透過書面質詢表達意見。然而，會議結束僅兩天，他的病情突然惡化，於昨（5）日清晨辭世，享壽70歲，消息傳出令地方政壇深感不捨。

蘇文霸早年從事建築設計，長期關心地方公共事務，1994年8月1日首次當選苗栗市民代表後，連任至今達八屆，是地方上服務最久的民代之一。多年來他始終堅持深入基層、關心鄉親，成為苗栗市大西山地區居民信賴的地方喉舌。

綜合中央社等媒體報導，近年蘇文霸因心臟疾病及右腳受傷多次住院，但他依舊不願缺席代表會重要議程。據了解，定期會期間他雖行動不便，仍在妻子攙扶下上樓開會，甚至提交書面質詢，展現強烈的責任感與對市政的關懷。

不料11月3日會議結束後僅隔兩天，蘇文霸病情急轉直下，其妻悲慟證實他在5日清晨不幸猝逝。地方人士聞訊無不震驚與惋惜，讚嘆他「盡忠職守到最後一刻」。目前靈堂設於其苗栗自宅，預計18日舉行告別式，地方民眾紛紛表達追思之意，感念他多年為鄉親奉獻的精神。

而苗栗市民代表李建宏5日也發文指出，10月17日定期會開議後，蘇代表一路盡責的做好代表的工作，撐著孱弱身軀，一直到11月3日會議正式落幕。他也回憶，「還記得會議休息期間，他和我們說說笑笑，並且不只一次的向我道謝，說是感謝我到他府上關心，又讓我破費送他養氣人蔘，說他天天都有喝」。

李建宏最後更說，這是苗栗市8連霸的資深市民代表，也是大西山地區最知名的堅定守護者；他的離去，無疑是他的摯親摯愛與苗栗市莫大的損失。「我們尊敬他、懷念他，願他無罣無礙、一路好走，謝謝霸哥為這塊土地的多年奉獻，與留下各項建設的無限美好」。

